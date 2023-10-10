أكبر عاصفة شمسية في التاريخ كان من الممكن أن تدمر المجتمع الحديث

اكتشف العلماء مؤخرًا دليلاً على أكبر عاصفة شمسية تم تسجيلها على الإطلاق من خلال تحليل حلقات الأشجار القديمة في جبال الألب الفرنسية الجنوبية. ويشير الارتفاع الكبير في مستويات الكربون المشع الموجودة في الحلقات إلى أن عاصفة شمسية ضخمة حدثت منذ حوالي 14,300 عام. وكان من الممكن أن يكون لمثل هذه العاصفة بهذا الحجم آثار كارثية على المجتمع الحديث، ومن المحتمل أن تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في شبكات الكهرباء وتعطيل أنظمة الأقمار الصناعية والاتصالات.

أجرى فريق من الباحثين من مؤسسات مختلفة، بما في ذلك Collège de France، وCEREGE، وIMBE، وجامعة Aix-Marseille، وجامعة Leeds، تحليلهم عن طريق قياس مستويات الكربون المشع في الأشجار القديمة المحفوظة على طول ضفاف نهر Drouzet بالقرب من Gap. فرنسا. وقارنوا الارتفاع في مستويات الكربون المشع مع قياسات البريليوم في قلوب الجليد في جرينلاند، مما دفعهم إلى اقتراح أن الارتفاع كان ناجمًا عن عاصفة شمسية ضخمة، تُعرف باسم حدث مياكي، والتي كان من الممكن أن تطلق كمية كبيرة من الجزيئات النشطة في الغلاف الجوي للأرض. .

أحداث مياكي، التي سميت على اسم عالم ياباني اكتشفها لأول مرة، هي عواصف شمسية نادرة وقوية للغاية ولم يتم ملاحظتها بشكل مباشر من قبل. تم التعرف على تسعة أحداث فقط حتى الآن، أحدثها وقع في عامي 993 م و774 م. ولا يزال العلماء لا يفهمون بشكل كامل طبيعة هذه العواصف الشديدة أو سبب حدوثها. هناك أبحاث مستمرة لتحديد أسبابها وتكرارها وإمكانية التنبؤ بها.

تسلط الدراسة الضوء على القيود المفروضة على الاعتماد فقط على القياسات الآلية للنشاط الشمسي، والتي لم تكن متاحة إلا منذ القرن السابع عشر. توفر حلقات الأشجار القديمة، إلى جانب قياسات البريليوم في قلوب الجليد، معلومات قيمة عن سلوك الشمس في الماضي. وبالتالي، فإنها تساهم في فهم أفضل لأنماط الشمس على المدى الطويل.

يعد اكتشاف هذه العاصفة الشمسية الضخمة بمثابة تذكير بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالنشاط الشمسي القوي. إن فهم مثل هذه الأحداث والتنبؤ بها يمكن أن يكون أمرًا بالغ الأهمية في التخفيف من تأثيرها المحتمل على مجتمعنا الذي يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا.

مصادر:

- الدراسة التي أجراها إدوارد بارد، أستاذ المناخ وتطور المحيطات في كلية فرنسا وCEREGE.

- شارك في البحث مؤسسات مثل Collège de France، وCEREGE، وIMBE، وجامعة إيكس مرسيليا، وجامعة ليدز.