فتح آفاق جديدة: الطباعة ثلاثية الأبعاد لبصيلات الشعر في الجلد المزروع في المختبر

تلعب بصيلات الشعر دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة ووظيفة بشرتنا. فهي تساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم، وإنتاج العرق، وتحتوي على الخلايا الجذعية التي تساعد في شفاء الجلد. ومع ذلك، فإن نماذج الجلد الحالية المزروعة في المختبر كانت غير مكتملة، وتفتقر إلى تضمين بصيلات الشعر. وقد يتم سد هذه الفجوة قريبًا، وذلك بفضل الأبحاث الرائدة التي أجراها العلماء في معهد رينسيلار للفنون التطبيقية (RPI).

نجح الدكتور بانكاج كاراندي، الأستاذ المشارك في الهندسة الكيميائية والهندسة الحيوية في RPI، وفريقه في دمج بصيلات الشعر في أنسجة الجلد البشرية المزروعة في المختبر باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. يمثل هذا الإنجاز علامة بارزة في مجال هندسة الأنسجة ويفتح إمكانيات جديدة لاختبار الأدوية وزراعة الجلد.

واجهت الأساليب التقليدية لإعادة بناء بصيلات الشعر باستخدام الخلايا المشتقة من الإنسان تحديات. ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات السابقة أن هذه الخلايا، عند زراعتها في بيئة ثلاثية الأبعاد، لديها القدرة على توليد بصيلات أو أعمدة شعر جديدة. بناءً على هذا البحث، استخدم الدكتور كاراندي وفريقه تقنيات الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد لإنشاء نماذج جلدية تتضمن بصيلات شعر فعالة.

وتضمنت العملية زراعة خلايا الجلد والبصيلات في المختبر وتحويلها إلى حبر حيوي مناسب للطباعة ثلاثية الأبعاد. تم وضع الحبر الحيوي، المكون من بروتينات ومواد أخرى، على إبرة رفيعة، مما مكن الطابعة من ترسيب طبقات الجلد ودمج خلايا الشعر في نفس الوقت. مع مرور الوقت، تمتلئ القنوات المحيطة بخلايا الشعر بخلايا الجلد، مما يحاكي بنية بصيلات الشعر الطبيعية.

في حين أن أنسجة الجلد المطبوعة ثلاثية الأبعاد مع بصيلات الشعر يبلغ عمرها حاليًا من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، فإن هذا التقدم يظهر تقدمًا كبيرًا نحو تطوير ترقيع الجلد الذي يمكنه نمو الشعر. سيكون التركيز المستقبلي على إطالة عمر أنسجة الجلد، مما سيمكن من إجراء اختبارات أكثر تقدمًا للأدوية وربما يؤدي إلى تقدم في الطب التجديدي واختبارات مستحضرات التجميل.

تعرض هذه الدراسة إمكانات الطباعة ثلاثية الأبعاد في تعزيز فهم الهياكل البيولوجية المعقدة وتفاعلها مع المنتجات الموضعية. من خلال دمج بصيلات الشعر في نماذج الجلد المزروعة في المختبر، يكتسب الباحثون رؤى قيمة يمكن أن تعزز تطوير العلاجات المستقبلية للحروق والأمراض الجلدية الأخرى.

تعد القدرة على طباعة بصيلات الشعر ثلاثية الأبعاد في الجلد المزروع في المختبر بمثابة شهادة على النهج متعدد التخصصات الذي يستخدمه باحثو RPI عند تقاطع الهندسة وعلوم الحياة. هذه التطورات لها آثار بعيدة المدى على صحة الإنسان وتطوير نماذج جلدية تمثيلية بيولوجيًا.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي وظائف بصيلات الشعر في الجلد؟

تنظم بصيلات الشعر درجة حرارة الجسم، وتنتج العرق، وتحتوي على خلايا جذعية تعزز شفاء الجلد.

2. كيف قام الباحثون بدمج بصيلات الشعر في أنسجة الجلد المزروعة في المختبر؟

قام فريق RPI بزراعة خلايا الجلد والبصيلات في المختبر وتحويلها إلى حبر حيوي قابل للطباعة. تم تطبيق هذا الحبر الحيوي على إبرة رفيعة، مما يسمح بالترسيب الدقيق وإنشاء طبقات الجلد التي تشمل خلايا الشعر.

3. ما هي التطبيقات المحتملة لبصيلات الشعر المطبوعة ثلاثية الأبعاد في نماذج الجلد؟

يمكن أن يؤدي هذا الاختراق إلى تقدم في اختبار الأدوية، والطب التجديدي، واختبار مستحضرات التجميل. ومن خلال إنشاء نماذج جلدية أكثر تعقيدًا وذات صلة بيولوجيًا، يمكن للباحثين الحصول على فهم أفضل لكيفية تفاعل الجلد مع المنتجات الموضعية وتطوير علاجات محسنة لمختلف الأمراض الجلدية.