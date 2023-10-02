اكتشف الباحثون أن قنافذ النمل يمكنها النطق خلال موسم التكاثر

اكتشف الباحثون مؤخرًا أدلة على أن قنافذ النمل، وهي مخلوقات شائكة موطنها أستراليا، قادرة على النطق. وقد تساءلت المناقشات السابقة بين العلماء عما إذا كانت قنافذ النمل، التي تأكل النمل الأبيض وتضع بيضها، تمتلك القدرة على إصدار الأصوات. ومع ذلك، قام فريق من جامعة كيرتن في أستراليا، بالتعاون مع زملاء من المملكة المتحدة، بالتقاط تسجيلات لقنافذ النمل البرية ذات المنقار القصير في حديقة درياندرا الوطنية، غرب أستراليا. كشفت التسجيلات أن قنافذ النمل تهدل وتتنخر وأزيز وتزفر خلال موسم التكاثر، سواء بمفردها أو في وجود إيكيدنا آخر.

وفقًا لكريستين كوبر، عالمة فيزيولوجيا البيئة الفقارية من جامعة كيرتن، أكد التحليل الدقيق للأصوات المسجلة أن قنافذ النمل قادرة بالفعل على النطق، مما يجعلها متوافقة مع الثدييات الأخرى التي تستخدم الاتصال الصوتي. يعد الاتصال الصوتي، الذي يتضمن استخدام الأصوات لجذب الشركاء أو الدفاع أو الهجوم أو تبادل المعلومات أو التواصل مع الحيوانات الأخرى، أمرًا شائعًا بين العديد من الفقاريات الأرضية. ومن المعروف أنه تطور بشكل مستقل في مجموعات حيوانية مختلفة، بما في ذلك الثدييات والطيور والأبراص والتماسيح والضفادع.

يوفر اكتشاف نطق قنافذ النمل أثناء موسم التكاثر رؤى قيمة حول تطور أصوات الحيوانات. ويشير ذلك إلى أن السلف المشترك للأحاديات، مثل قنافذ النمل وخلد الماء، كان لديه أيضًا القدرة على النطق. Monotremes هي ثدييات تضع البيض والتي انحرفت عن الثدييات الأخرى منذ ملايين السنين. تدعم النتائج أيضًا فكرة أن الاتصال الصوتي باستخدام الصوت قد تطور على الأرجح منذ 100 إلى 200 مليون سنة.

في حين أن الغرض والمعنى الدقيق لأصوات قنافذ النمل لا يزالان غير معروفين، يعتقد الباحثون أنها ترتبط في المقام الأول بالأنشطة الإنجابية. تلقي الدراسة الضوء على سلوك هذه المخلوقات الأسترالية الفريدة وتسلط الضوء على أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن قنافذ النمل وأصواتها المعقدة.

المصدر: مجلة علم الحيوان