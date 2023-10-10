اكتشف الباحثون نباتات الصبار القديمة في ولاية أريزونا والتي استمرت لآلاف السنين

اكتشف الباحثون أدلة على وجود أنواع نباتات الصبار غير المعدلة التي تمت زراعتها من قبل الحضارات المبكرة في ولاية أريزونا، بما في ذلك شعب هوهوكام الذي عاش بين 300 و1500 ميلادي. كانت نباتات الصبار ذات أهمية اقتصادية واجتماعية في الأمريكتين لأكثر من 9,000 عام. قبل زراعة الذرة، كانت نباتات الصبار مصدرًا مهمًا للكربوهيدرات لهذه الثقافات القديمة. استخدم شعب هوهوكام التقنيات الزراعية مثل بناء المدرجات للزراعة الجافة للصبار لزيادة إمكاناتهم الزراعية.

وتسلط الدراسة، التي نشرت في مجلة حوليات علم النبات، الضوء على أهمية هذه الأنواع القديمة من الصبار. في حين أن العديد من المحاصيل الأصلية في الأمريكتين قد تم تعديلها على نطاق واسع من قبل المستعمرين الأوروبيين وأحفادهم، إلا أن هذه الأغاف المستأنسة قبل الاتصال ظلت دون تغيير إلى حد كبير لعدة قرون. ويعتقد الباحثون أن حماية هذه الأنواع من الصبار أمر بالغ الأهمية، نظرا للاهتمام المتزايد بدراسة الأقارب البرية الباقية من المحاصيل المعاصرة.

يوفر اكتشاف نباتات الصبار القديمة هذه فرصة قيمة لدراسة أنواع المحاصيل التي يزرعها المزارعون القدماء واستكشاف فوائد زراعة المحاصيل المتكيفة مع الجفاف اليوم باستخدام أساليب زراعية إيكولوجية مستدامة. تؤكد ويندي هودجسون، المؤلفة الرئيسية لهذه الورقة، على أهمية فهم المناظر الطبيعية الحديثة باعتبارها إرثًا من الأنشطة البشرية الماضية بدلاً من البيئات البكر. وتأمل أن يؤدي التعاون مع علماء الآثار والشعوب الأصلية إلى تعزيز فهمنا للممارسات الزراعية القديمة.

يساهم هذا البحث في الجهود المستمرة التي تبذلها حديقة نباتات الصحراء لتوثيق ودراسة أنواع الصبار في جميع أنحاء ولاية أريزونا والجنوب الغربي وشمال المكسيك. توضح إعادة اكتشاف هذه الأغاف المستأنسة قبل الاتصال التاريخ الغني لزراعة النباتات في المنطقة. ومن خلال الحفاظ على هذه الأنواع النباتية القديمة ودراستها، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة للممارسات الزراعية المستدامة التي استخدمتها الحضارات المبكرة.

مصادر:

- ويندي سي هودجسون، "تدجين الأغاف قبل الاتصال - النباتات التراثية الحية في المناظر الطبيعية في أريزونا،" حوليات علم النبات (2023). دوى: 10.1093/أوب/mcad113

- Phys.org: "يجد الباحثون أن نباتات الصبار ما قبل الكولومبية لا تزال موجودة في المناظر الطبيعية في ولاية أريزونا" (https://phys.org/news/2023-10-pre-columbian-agave-persisting-arizona-landscapes.html)