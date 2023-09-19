طريقة جديدة لتخزين الكربون تستخدم البحر الأسود كمغسلة طبيعية

طور باحثون في شركة Rewind لحلول تغير المناخ ومقرها إسرائيل طريقة مبتكرة لتخزين الكربون تستخدم البحر الأسود كحوض طبيعي. تتضمن العملية أخذ النباتات والكتلة الحيوية الأخرى التي تحتوي على تركيزات عالية من الكربون وإغراقها في قاع البحر. وهذا يمنع الكربون من العودة إلى الغلاف الجوي، وتخزينه بشكل فعال لآلاف السنين.

مصدر الإلهام لهذه الطريقة جاء من الطبيعة نفسها، حيث أن النباتات معروفة بقدرتها على احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. من خلال الحفاظ على توازن إطلاق الكربون عندما تتحلل النباتات، افترض الباحثون أنهم يمكن أن يحققوا تأثيرًا سلبيًا صافيًا، مما يمنع الكربون من العودة إلى الغلاف الجوي. تستخدم هذه الطريقة المواد النباتية الموجودة والتي قد يتم إهدارها أو حرقها.

تم اختيار البحر الأسود كموقع مثالي لتخزين الكربون بسبب شكله الجيولوجي، الذي يمنع الأكسجين من الوصول إلى الطبقات العميقة حيث تغرق الكتلة الحيوية الغنية بالكربون. نقص الأكسجين يخلق بيئة تحافظ على النباتات وتمنعها من التحلل. بالإضافة إلى ذلك، تنتج منطقة البحر الأسود كمية كبيرة من الكتلة الحيوية المتبقية من الزراعة والمنتجات الخشبية، مما يجعلها موقعًا مناسبًا لهذه العملية.

تعتبر النباتات الخشبية، مثل الأشجار، مناسبة بشكل خاص لتخزين الكربون لأنها تلتقط الكربون بسرعة وتكون مستقرة في الماء. تعتبر بقايا الطعام الزراعية الأخرى، مثل سيقان عباد الشمس، خيارات قابلة للتطبيق أيضًا. يتم اختبار الكتلة الحيوية للتأكد من محتوى الكربون والمواد الكيميائية الضارة قبل نقلها وإغراقها في البحر.

إذا تم توسيع نطاق هذه الطريقة لتخزين الكربون، فإن لديها القدرة على إزالة مليار طن من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي سنويًا. وهذا أمر مهم بالنظر إلى أن العالم انبعاثات 1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 36.6، وإزالة الكربون أمر بالغ الأهمية للتخفيف من تغير المناخ.

ورغم وجود تقنيات احتجاز الكربون، فإن أحد التحديات يتمثل في كمية الطاقة اللازمة لتصفية ثاني أكسيد الكربون من الهواء وتكاليف البنية التحتية المرتبطة بها. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة الجديدة التي تستخدم البحر الأسود كحوض طبيعي قد توفر حلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة وكفاءة في استخدام الطاقة.

المصدر: الترجيع، ايه بي سي نيوز، رويترز