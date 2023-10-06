اكتشف العلماء أشعة جاما ذات الطاقة الأعلى من النجم النابض

توصل العلماء باستخدام مرصد HESS في ناميبيا إلى اكتشاف مذهل، وهو أعلى كثافة لأشعة جاما تم تسجيلها على الإطلاق من نجم نابض، وهو نجم ميت. وتبلغ طاقة أشعة جاما هذه 20 تيرا إلكترون فولت، وهو ما يعادل مليارات المرات من طاقة الضوء المرئي. يمثل هذا الاكتشاف تحديًا للنظريات الحالية حول توليد أشعة جاما النبضية من النجوم النابضة.

النجوم النابضة هي بقايا النجوم التي انفجرت في المستعرات الأعظم. هذه النجوم الميتة كثيفة بشكل لا يصدق وتتكون في معظمها من النيوترونات. ويبلغ قطرها 20 كيلومترا فقط وتدور بسرعة كبيرة، وتصدر أشعة من الإشعاع الكهرومغناطيسي. يمكن ملاحظة هذه الحزم، التي يشار إليها غالبًا باسم نبضات الإشعاع، إذا اجتاحت نظامنا الشمسي.

ويعتقد العلماء أن مصدر هذا الإشعاع هو الإلكترونات السريعة التي يتم إنتاجها وتسريعها في الغلاف المغناطيسي للنجم النابض أثناء تحركها نحو محيطه. يتكون الغلاف المغناطيسي من البلازما والمجالات الكهرومغناطيسية التي تحيط بالنجم وتدور معه. ومع انتقال الإلكترونات إلى الخارج، فإنها تكتسب الطاقة وتطلقها على شكل أشعة إشعاعية.

يقع نجم فيلا النابض في كوكبة فيلا، وهو ألمع نجم نابض في نطاق الراديو ويصدر أيضًا أشعة جاما في نطاق جيجا إلكترون فولت. ومع ذلك، فوق عتبة طاقة معينة، ينتهي إشعاعها فجأة. باستخدام الملاحظات العميقة باستخدام HESS، اكتشف العلماء الآن مكونًا إشعاعيًا جديدًا عند طاقات أعلى، تصل إلى عشرات تيرا إلكترون فولت.

يتحدى هذا الاكتشاف الفهم السابق للنجوم النابضة والآليات الكامنة وراء إشعاعها عالي الطاقة. ويشير إلى أنه يمكن تسريع الجسيمات من خلال عملية تسمى إعادة الاتصال المغناطيسي خارج الغلاف المغناطيسي للنجم النابض. ومع ذلك، لا تزال هذه الفرضية تواجه صعوبات في تفسير كيفية إنتاج مثل هذا الإشعاع الشديد.

يحمل نجم فيلا النابض الآن الرقم القياسي لإصدار أشعة جاما ذات الطاقة الأعلى من النجم النابض. يفتح هذا الاكتشاف فرصًا جديدة لاكتشاف النجوم النابضة الأخرى ذات أشعة جاما عالية الطاقة وتحسين فهمنا لعمليات التسارع الشديد في الأجسام الفيزيائية الفلكية.

مصادر:

– مجلة علم الفلك الطبيعي: https://www.nature.com/articles/s41550-021-01378-2

- مرصد HESS: https://www.mpi-hd.mpg.de/hfm/HESS/

– مركز نيكولاس كوبرنيكوس الفلكي: http://camk.edu.pl/en/

- مختبر الجسيمات الفلكية وعلم الكونيات: http://www.apc.univ-paris7.fr/APC_CS/Welcome.html