رنانات بصرية قائمة على شرائح ذات خسائر قياسية منخفضة للأشعة فوق البنفسجية طورها الباحثون

نجح باحثون من جامعة ييل في إنشاء رنانات ضوئية قائمة على شرائح تعمل في المناطق فوق البنفسجية والمناطق المرئية من الطيف، مما حقق انخفاضًا قياسيًا في فقدان ضوء الأشعة فوق البنفسجية. تمهد هذه الرنانات الطريق لتطوير أجهزة مصغرة تعتمد على شرائح لتطبيقات مثل الاستشعار الطيفي، والاتصالات تحت الماء، ومعالجة المعلومات الكمومية.

تعد الضوئيات فوق البنفسجية مجالًا غير مستكشف نسبيًا مقارنة بضوئيات الاتصالات والضوئيات المرئية. ومع ذلك، فإن الأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية ضرورية للوصول إلى تحولات ذرية معينة في الحوسبة الكمومية القائمة على الذرة/الأيون وجزيئات الفلورسنت المحددة المثيرة للاستشعار الكيميائي الحيوي.

قام الباحثون بتطوير مرنانات بصرية دقيقة تعتمد على الألومينا مع خسارة منخفضة غير مسبوقة للأشعة فوق البنفسجية من خلال الجمع بين المادة المناسبة والتصميم الأمثل وتقنيات التصنيع. صُنعت الرنانات الدقيقة من أغشية رقيقة من الألومينا عالية الجودة تم إعدادها باستخدام عملية ترسيب الطبقة الذرية (ALD) القابلة للتطوير بدرجة كبيرة. فجوة نطاق الألومينا الكبيرة التي تبلغ حوالي 8 فولت تجعلها شفافة لفوتونات الأشعة فوق البنفسجية.

ولتحقيق المزيد من حبس الضوء مع تقليل فقدان التشتت، قام الباحثون بحفر الألومينا لإنشاء أدلة موجية ضلعية. لقد حددوا عمق الحفر الأمثل من خلال عمليات المحاكاة. علاوة على ذلك، ابتكر الفريق رنانات حلقية بنصف قطر 400 ميكرون، مما أدى إلى منع فقدان الإشعاع بأقل من 0.06 ديسيبل/سم عند 488.5 نانومتر وأقل من 0.001 ديسيبل/سم عند 390 نانومتر - وهو عامل قياسي عالي الجودة (Q) يبلغ 1.5 × 106 عند 390 نانومتر و 1.9 × 106 عند 488.5 نانومتر.

ويعتقد الباحثون أن الضوئيات فوق البنفسجية توفر مزايا في الاتصالات بسبب عرض النطاق الترددي الأكبر وفي الظروف التي يتم فيها امتصاص الأطوال الموجية الأخرى، مثل البيئات تحت الماء. تمهد عملية ترسيب الطبقة الذرية المتوافقة مع CMOS المستخدمة في تصنيع الألومينا الطريق أيضًا لتكامل CMOS مع الضوئيات غير المتبلورة القائمة على الألومينا.

تهدف الأبحاث المستقبلية إلى تطوير رنانات حلقية تعتمد على الألومينا والتي يمكن ضبطها على أطوال موجية مختلفة للتحكم الدقيق في الطول الموجي وإنشاء مُعدِّلات باستخدام مرنانين يتداخلان مع بعضهما البعض. يخطط الباحثون أيضًا لتطوير مصدر ضوء الأشعة فوق البنفسجية المتكامل للدائرة الضوئية (PIC) لإنشاء نظام كامل للأشعة فوق البنفسجية يعتمد على PIC.

مصادر:

- Chengxing He et al، المرونات الضوئية الدقيقة فائقة الجودة من الألومينا في الأشعة فوق البنفسجية والنطاقات الزرقاء، Optics Express (2023). دوى: 10.1364/OE.492510

- الاقتباس: يقوم الباحثون بتصنيع رنانات بصرية قائمة على الرقائق مع خسائر قياسية منخفضة للأشعة فوق البنفسجية (2023، 26 سبتمبر) تم استرجاعها في 26 سبتمبر 2023 من https://phys.org/news/2023-09-fabricate-chip-based-optical-resonators- uv.html