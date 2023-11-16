إحداث ثورة في إنتاج الأدوية: حلول مستدامة من نفايات الخشب

توصل باحثون في جامعة غراتس ومعهد هيلمهولتز للأبحاث الصيدلانية في سارلاند (HIPS) إلى اكتشاف رائد لديه القدرة على إحداث ثورة في إنتاج الأدوية. لقد طوروا استراتيجية لتجميع المكونات الصيدلانية الفعالة من نفايات الخشب، مما يلغي بشكل فعال الحاجة إلى المواد الأولية والمنتجات الثانوية الضارة. يقدم هذا النهج المبتكر، المنشور في مجلة Angewandte Chemie International Edition، بديلاً مستدامًا وصديقًا للبيئة لعمليات الإنتاج التقليدية.

ويكمن مفتاح هذا الإنجاز في اللجنين، وهو بوليمر حيوي موجود في النباتات وهو المسؤول عن تماسكها واستقرارها. اللجنين متوفر بكثرة في الطبيعة ويمكن الحصول عليه بشكل مستدام وبكميات كبيرة. ومن خلال تفكيك اللجنين إلى وحدات بناء فردية، يستطيع الباحثون إنتاج منتجات عالية القيمة مثل الوقود والمواد الكيميائية الدقيقة. ومع ذلك، فقد خطى فريق آنا هيرش وكاتالين بارتا خطوة أخرى إلى الأمام من خلال إثبات إمكانية استخدام اللجنين أيضًا لإنتاج مكونات صيدلانية فعالة.

نجح الباحثون في تطوير استراتيجيات لتخليق فئات متعددة من المواد الفعالة المحتملة باستخدام اللجنين كمادة أولية. الميزة الملحوظة لهذا النهج هو أنه يستخدم فقط المذيبات والكواشف غير الضارة والقابلة للتحلل، مما يجعلها عملية صديقة للبيئة. يوفر هذا الاختراق إمكانية الإنتاج الأخضر والمستدام للمواد الأولية النشطة لتطوير الأدوية، مما يلبي الحاجة الماسة لمركبات جديدة في صناعة الأدوية.

تم بعد ذلك اختبار الجزيئات المُصنّعة للتأكد من نشاطها البيولوجي، وخاصة قدرتها على التأثير على نمو البكتيريا والخلايا السرطانية. وكانت النتائج واعدة، حيث أظهر العديد من المرشحين نشاطًا ممتازًا، حتى ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية الشائعة. في الواقع، تم اختبار أحد المركبات الواعدة على يرقات عثة الشمع الكبيرة المصابة بالعقدية الرئوية، وهو العامل الممرض الذي يمكن أن يسبب التهابًا رئويًا حادًا لدى البشر. وأظهرت اليرقات المعالجة معدلات بقاء أفضل بكثير مقارنة باليرقات غير المعالجة، مما يسلط الضوء على إمكانات هذه الجزيئات المصنعة في مكافحة العدوى.

لا يقدم هذا البحث الرائد حلاً مستدامًا لإنتاج الأدوية فحسب، بل يعالج أيضًا مسألة ندرة الموارد. ومن خلال استخدام اللجنين كمورد متجدد، يمكننا تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري، والذي يستخدم حاليًا ككواشف ومواد أولية. ويخطط الباحثون الآن لإجراء مزيد من البحث وتحسين مركباتهم الواعدة في الدراسات المستقبلية.

يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لصناعة الأدوية، مما يدل على أنه يمكن تحويل النفايات إلى موارد قيمة. ومع التركيز على الممارسات الخضراء والمستدامة، فإن مستقبل إنتاج الأدوية يحقق قفزة هائلة إلى الأمام.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو اللجنين؟



A: اللجنين هو بوليمر حيوي موجود في النباتات ويوفر الصلابة والاستقرار. وهي مكونة من مركبات عطرية مختلفة مرتبطة ببعضها البعض.

س: كيف يمكن استخدام اللجنين في إنتاج الأدوية؟



A: يمكن تقسيم اللجنين إلى وحدات بناء فردية واستخدامه لتركيب المكونات الصيدلانية النشطة، مما يوفر بديلاً مستدامًا وصديقًا للبيئة لعمليات الإنتاج التقليدية.

س: ما هي مزايا استخدام اللجنين في إنتاج الأدوية؟



A: إن استخدام اللجنين كمادة أولية يلغي الحاجة إلى المواد الأولية والمنتجات الثانوية الضارة. كما يسمح باستخدام المذيبات والكواشف غير الضارة والقابلة للتحلل، مما يجعل عملية الإنتاج صديقة للبيئة.

س: ما هي الفوائد المحتملة التي يقدمها هذا البحث؟



A: يقدم البحث حلاً مستدامًا لإنتاج الأدوية ويعالج الحاجة الماسة للمركبات الجديدة. كما أنه يقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال استخدام اللجنين كمورد متجدد.

مصادر:

– [Angewandte Chemie International Edition](https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15213773)

– [رابطة هيلمهولتز لمراكز الأبحاث الألمانية](https://www.helmholtz.de/en/)