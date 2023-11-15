تقنية جديدة تتيح التحكم الدقيق في خصائص الجسيمات النانوية لتقنيات الطاقة النظيفة

طور باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وزملاؤهم تقنية رائدة تتضمن التشعيع الأيوني لمعالجة الحجم والتركيب والخصائص الحاسمة الأخرى للجسيمات النانوية. تعتبر هذه الجسيمات النانوية ضرورية لمختلف تقنيات الطاقة النظيفة والبيئة. أثبت الفريق بنجاح أن الجسيمات النانوية التي تم إنشاؤها باستخدام هذه الطريقة تفوقت على نظيراتها المنتجة تقليديًا.

ويعتقد الباحثون أن المواد التي عملوا عليها يمكن أن تحدث ثورة في تقنيات مثل خلايا الوقود، التي تستخدم لتوليد كهرباء خالية من ثاني أكسيد الكربون، وإنتاج مواد خام الهيدروجين النظيفة للصناعة الكيميائية من خلال خلايا التحليل الكهربائي. ومن خلال تعزيز أداء هذه المحفزات الحيوية، يتم زيادة إمكانية تحويل الطاقة النظيفة وأجهزة الحوسبة الموفرة للطاقة بشكل كبير.

تقليديًا، واجهت المحفزات المصنوعة من مواد أكسيد الفلز تحديات مثل انخفاض المتانة بسبب خشونة جزيئات المحفز المعدني عند درجات حرارة عالية. وأدى ذلك إلى فقدان المساحة السطحية والنشاط. للتغلب على هذه القيود، استخدم فريق البحث تقنية تسمى استخلاص المعادن، حيث يتم ترسيب الجسيمات النانوية المعدنية من أكسيد مضيف على سطح القطب. وهذا التثبيت يجعل الجسيمات النانوية أكثر استقرارًا ويؤدي إلى تقدم كبير في تحويل الطاقة النظيفة.

لقد ثبت أن التحكم في الخصائص الدقيقة للجسيمات النانوية الناتجة عن التحلل أمر صعب. ومع ذلك، اكتشف الباحثون حلاً واعداً يتمثل في التشعيع الأيوني. ومن خلال توجيه شعاع من الأيونات نحو القطب الكهربائي وفي نفس الوقت تذويب الجسيمات النانوية المعدنية على سطحه، حقق الفريق تحكمًا دقيقًا في حجم الجسيمات النانوية وتكوينها وكثافتها وموقعها.

علاوة على ذلك، مكّن التشعيع الأيوني الباحثين من تكوين جسيمات أصغر يصل قطرها إلى جزء من مليارين من المتر، وهو ما يتجاوز قدرات الطرق التقليدية. ومن خلال التشعيع بعناصر محددة، مثل النيكل، تمكنوا أيضًا من تغيير تركيبة الجسيمات النانوية، مما سمح بإنشاء جسيمات نانوية متعددة العناصر أو سبائك ذات نشاط تحفيزي أعلى.

أثبت الفريق أن التشعيع الأيوني لم يسهل تكوين الجسيمات النانوية فحسب، بل أدى أيضًا إلى حدوث عيوب في بنية القطب، مما يزيد من كثافة الجسيمات النانوية الناتجة.

بالإضافة إلى تمكين التحكم الدقيق في خصائص الجسيمات النانوية، يوفر التشعيع إمكانية التحكم المكاني الشديد. وهذا يعني أن الباحثين يمكنهم "كتابة" أو تصميم هياكل نانوية محددة من خلال تركيز الشعاع الأيوني، الذي يتمتع بإمكانات هائلة للهياكل الدقيقة والنانوية التي يمكن التحكم فيها جيدًا.

بشكل عام، تفتح هذه التقنية الجديدة إمكانيات مثيرة لتطوير تقنيات الطاقة النظيفة من خلال تحسين خصائص الجسيمات النانوية المحفزة، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة والأداء.

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الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو التشعيع الأيوني؟

التشعيع الأيوني هو تقنية تتضمن قصف مادة بحزم من الجسيمات المشحونة لإحداث تغييرات محددة في خصائصها.

ما هي الجسيمات النانوية؟

الجسيمات النانوية هي جسيمات مجهرية يتراوح حجمها من 1 إلى 100 نانومتر. وتمتلك خصائص فريدة بسبب صغر حجمها، مما يجعلها مفيدة للغاية في مجالات مختلفة، بما في ذلك تكنولوجيا النانو والإلكترونيات والطب.

ما هي المحفزات؟

المحفزات هي مواد تعمل على تسريع التفاعلات الكيميائية دون استهلاكها في هذه العملية. أنها توفر مسار تفاعل بديل مع طاقة تنشيط أقل، مما يسمح بحدوث التفاعلات بسرعة أكبر عند درجات حرارة منخفضة.

ما هي خلايا الوقود؟

خلايا الوقود هي أجهزة تنتج الكهرباء عن طريق تحويل الطاقة الكيميائية للوقود، مثل الهيدروجين، إلى طاقة كهربائية من خلال تفاعل كهروكيميائي. فهي نظيفة وفعالة ولديها القدرة على توفير الطاقة المستدامة لمختلف التطبيقات.

ما هو حل المعادن؟

استخلاص المعادن هو عملية يتم فيها ترسيب الجسيمات النانوية المعدنية من أكسيد مضيف ودمجها في قطب كهربائي، مما يعزز استقراره ونشاطه التحفيزي.

المصدر: [أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا](https://news.mit.edu/2023/nanoparticles-clean-energy-ion-irradiation-0222)