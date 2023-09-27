ضبط الاحتكاك ديناميكيًا في الجرافين: طفرة في التحكم في السطح

حقق فريق بقيادة البروفيسور روزا إسبينوزا مارزال من جامعة إلينوي أوربانا شامبين اكتشافًا رائدًا في مجال التحكم في الاحتكاك. ومن خلال أبحاثهم، أثبتوا القدرة على ضبط الاحتكاك ديناميكيًا على سطح الجرافين باستخدام المجالات الكهربائية الخارجية. يفتح هذا الاكتشاف آفاقًا جديدة للتحكم في الاحتكاك في الأجهزة الدقيقة والنانوية، مما قد يقلل من استهلاك الطاقة ويحسن أداء الأنظمة المختلفة.

يلعب الاحتكاك دورًا حاسمًا في كل من الأنظمة الطبيعية والهندسية، حيث يؤثر على نقاط الاتصال المنزلقة وتآكل المواد وتدفق السوائل عبر الأسطح. تقليديًا، تم التحكم في الاحتكاك من خلال وسائل سلبية مثل اختيار المواد وخشونة السطح. ومع ذلك، هناك اهتمام متزايد باستكشاف الأنظمة التي يمكن فيها تعديل الاحتكاك ديناميكيًا في الوقت الفعلي.

أحد الأساليب الواعدة لتحقيق التحكم الديناميكي في الاحتكاك هو من خلال استخدام المجالات الكهربائية الخارجية. يمكن لهذه المجالات تعديل خصائص مواد التشحيم وأسطح المواد وتفاعلاتها. يسلط الباحثون الضوء على إمكانات المواد ثنائية الأبعاد، وتحديدًا الجرافين، في هذا المجال نظرًا لقوتها الميكانيكية، وثباتها الكيميائي، وثباتها الحراري.

الجرافين، وهو شكل ثنائي الأبعاد من الكربون، معروف بخصائصه الاستثنائية وغالباً ما يشار إليه باسم "المادة العجيبة". عادةً ما تظهر الأسطح المطلية بالجرافين احتكاكًا منخفضًا جدًا. ومع ذلك، فقد أثبت فريق البحث أنه من خلال تطبيق مجال كهربائي، يمكن "تشغيل" الاحتكاك على الأسطح المطلية بالجرافين، مما يخلق حالة احتكاك أعلى. ويمكن بعد ذلك التحكم في هذه الحالة وإعادتها إلى حالة احتكاك أقل دون الحاجة إلى انحيازات كهربائية كبيرة.

الآثار المترتبة على هذا الاكتشاف كبيرة. لديه القدرة على تقليل استهلاك الطاقة في الأنظمة الكهروميكانيكية النانوية والجزئية، مع السماح أيضًا بالتحكم الديناميكي في الاحتكاك. ومن خلال تخفيف التآكل والتآكل المرتبط بتطبيق التحيز المباشر، يوفر هذا التقدم إمكانيات جديدة للتحكم في السطح وتحسين النظام.

يفتح هذا البحث إمكانيات مثيرة لمستقبل التحكم في الاحتكاك. إن القدرة على ضبط الاحتكاك ديناميكيًا في الموقع يمكن أن تُحدث ثورة في العديد من الصناعات، بدءًا من التصنيع وحتى النقل. ومع المزيد من التطوير والتحسين، يمكن أن تؤدي هذه التكنولوجيا إلى أنظمة أكثر كفاءة ومتانة، مما يعود بالنفع على حياتنا اليومية والبيئة.

المصدر: كلية الهندسة بجامعة إلينوي غرينجر (DOI: 10.1038/s41467-023-41375-7)