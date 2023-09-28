التحكم في الاحتكاك على أسطح الجرافين باستخدام المجالات الكهربائية

اكتشف فريق بحث من جامعة إلينوي أوربانا شامبين وجامعة كاليفورنيا طريقة جديدة لضبط الاحتكاك والتحكم فيه ديناميكيًا على سطح الجرافين باستخدام المجالات الكهربائية الخارجية. يلعب الاحتكاك دورًا حاسمًا في الأنظمة المختلفة، بما في ذلك سلوك نقاط الاتصال المنزلقة وتآكل المواد وتدفق السوائل عبر الأسطح. أصبحت القدرة على التحكم في الاحتكاك بشكل فعال ذات أهمية متزايدة مع اكتساب الأجهزة الدقيقة والنانوية شعبية.

درس الباحثون الاحتكاك عند التلامس النانوي بين ترانزستورات تأثير مجال الجرافين (FETs) ومجهر القوة الذرية (AFM). ووجدوا أنه من خلال تعديل مستوى تطعيم الجرافين باستخدام مجال كهربائي خارجي، يمكن تعزيز الاحتكاك وضبطه. على وجه التحديد، عندما كان الجرافين على اتصال بأطراف شبه موصلة، كان الاحتكاك حساسًا لكثافة الشحنة في الجرافين.

إحدى الطرق الواعدة للتحكم في الاحتكاك هي استخدام المجالات الكهربائية الخارجية. يمكن لهذه المجالات أن تغير خصائص مواد التشحيم وأسطح المواد والتفاعلات بينها. ويعتقد فريق الباحثين أن المواد ثنائية الأبعاد، مثل الجرافين، تعد خيارًا ممتازًا لتصميم الأسطح المتفاعلة نظرًا لقوتها الميكانيكية العالية، واستقرارها الكيميائي، واستقرارها الحراري.

تقليديا، الأسطح المطلية بأفلام الجرافين تظهر احتكاكًا منخفضًا جدًا. ومع ذلك، اكتشف الباحثون أنه من خلال تعريض السطح المطلي بالجرافين لمجال كهربائي في ظل الظروف المناسبة، يمكن "تشغيل" الاحتكاك. يمكن بعد ذلك التحكم في النظام في حالة الاحتكاك الأعلى هذه قبل أن يتم تحويله مرة أخرى إلى حالة احتكاك أقل، وكل ذلك دون تطبيق تحيزات كهربائية كبيرة بين الأسطح المتلامسة.

هذا الاكتشاف لديه القدرة على تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير في الأنظمة الكهروميكانيكية النانوية والجزئية والسماح بالتحكم الديناميكي في الاحتكاك. كما أنه يخفف من التآكل والتآكل المعزز للأسطح المنزلقة عند تطبيق التحيز المباشر. يعتقد فريق البحث أن عملهم سوف يمهد الطريق لأساليب جديدة في تصميم الأسطح ويساهم في التقدم في مختلف المجالات.

مصادر:

- جامعة إلينوي أوربانا شامبين

- جامعة كاليفورنيا