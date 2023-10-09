اكتشف العلماء طريقة موفرة للطاقة لإنتاج اليوريا

اكتشف العلماء في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا طريقة لإنتاج اليوريا في درجة حرارة الغرفة، مما يلغي الحاجة إلى عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة تستخدم عادة في إنتاج الأسمدة الاصطناعية. تعتبر اليوريا من الأسمدة النيتروجينية المهمة التي تدعم حوالي 27% من محاصيل سكان العالم. كما أنها مادة خام رئيسية لصناعات مثل الأدوية ومستحضرات التجميل والبلاستيك.

تقليديا، يتم إنتاج اليوريا الاصطناعية عن طريق تفاعل الأمونيا وثاني أكسيد الكربون في درجات حرارة وضغوط عالية. ومع ذلك، فإن الحل الجديد الذي اقترحه فريق البحث يتضمن تفاعلًا كيميائيًا بين النيتروجين وأول أكسيد الكربون باستخدام محفز قائم على الجرافين في درجة حرارة الغرفة والضغط الجوي. ويقلل هذا النهج بشكل كبير من مدخلات الطاقة مقارنة بالطرق التقليدية، مما يجعله تقدمًا واعدًا في إنتاج اليوريا.

في حين أن البحث حاليًا في المرحلة النظرية، فقد حدد الفريق محفزًا واعدًا لتخليق اليوريا المستدام والموفر للطاقة. وهم يتعاونون الآن مع مجموعات بحثية أخرى لمواصلة التطوير والتحرك نحو التطبيق العملي لهذه التكنولوجيا.

تم نشر نتائج الدراسة التي تحمل عنوان "تم تمكين اقتران CN بواسطة كسر رابطة NN لإنتاج اليوريا الكهروكيميائية" في مجلة Advanced Functional Materials.

تتمتع هذه الطريقة المبتكرة لإنتاج اليوريا بالقدرة على إفادة الصناعات الزراعية والتصنيعية بشكل كبير من خلال توفير حل أكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة. ومن خلال تقليل استهلاك الطاقة، يتماشى هذا التطور مع الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية.

مصادر:

- جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا

– مواد وظيفية متقدمة