اكتشف الباحثون علاجًا واعدًا للبكتيريا الخارقة في المستشفيات

كشفت الأبحاث التي أجرتها ماريا سوليداد راميريز، الباحثة في مقاومة المضادات الحيوية في ولاية كال ستيت فوليرتون، وفريقها، عن خيار علاجي محتمل لبكتيريا Acinetobacter baumannii، وهي بكتيريا خارقة توجد عادة في المستشفيات ومقاومة للعديد من المضادات الحيوية. هذا النوع من البكتيريا، المعروف أيضًا باسم Acinetobacter baumannii أو CRAB، المقاوم للكاربابينيم، يشكل تهديدًا كبيرًا للمرضى الضعفاء الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ركز الباحثون على اختبار سلالات مختلفة من بكتيريا حمض اللاكتيك (LAB) لتحديد مدى فعاليتها في تثبيط نمو A. baumannii. من بين السلالات التي تم اختبارها، أثبت Lactactaseibacillus rhamnosus CRL 2244 فعاليته بشكل خاص في منع نمو خلايا A. baumannii، وحتى التسبب في موتها.

يشير راميريز إلى أن بكتيريا حمض اللاكتيك تبشر بالخير كعلاج محتمل للعدوى التي تسببها A. baumannii. تستكشف الدراسة أيضًا كيف يمكن لسلالات LAB المختلفة مكافحة CRAB من خلال اختبارات مختلفة وفحص الاستجابة الجينية لـ A. baumannii. وقد نشرت نتائج هذه الدراسة في التقارير العلمية.

تشير نتائج الدراسة إلى أن Lactactaseibacillus rhamnosus CRL 2244 لديه القدرة على مكافحة A. baumannii، مما يوفر خيار علاج بديل محتمل لهذه العدوى. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتحقق من صحة هذه النتائج وتطوير هذا العلاج المحتمل.

كما سلط فريق البحث، الذي يضم نيكولاس سالزاميدا، رئيس وأستاذ الكيمياء والكيمياء الحيوية في جامعة CSUF، بالإضافة إلى الطالبين الجامعيين بريا جاسكا وناردين جورجوس، الضوء على أهمية مواصلة البحث وتطوير مضادات حيوية جديدة لمكافحة البكتيريا المقاومة للأدوية المتعددة. يمكن لهذا البحث أن ينقذ ملايين الأرواح في جميع أنحاء العالم.

تعتبر الدراسة بمثابة إنجاز كبير لجاسكا، التي عملت جنبًا إلى جنب مع راميريز خلال العام الماضي، واكتسبت خبرة بحثية قيمة وعززت معرفتها ومهاراتها في البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية. وتأمل جاسكا أن تثبت مشاركتها في هذه الدراسة تفانيها ومصداقيتها لأصحاب العمل المستقبليين في مجال البحث.

لعب المتعاونون في الدراسة، بما في ذلك المؤلفة الأولى سيسيليا رودريغيز، وهي باحثة زائرة من الأرجنتين، دورًا حيويًا في توفير سلالات LAB والمساهمة في المشروع البحثي الشامل.

توفر نتائج هذه الدراسة خطوة واعدة إلى الأمام في تطوير علاجات جديدة لعدوى الراكدة البومانية المقاومة للكاربابينيم، مما يساعد على مكافحة هذه البكتيريا الخارقة المستمرة والصعبة في المستشفيات.

مصادر:

– سيسيليا رودريغيز وآخرون، النشاط المضاد للميكروبات لبكتيريا Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 وتأثيره على الاستجابات المظهرية والنسخية في Acinetobacter baumannii المقاومة للكاربابينيم، التقارير العلمية (2023). دوى: 10.1038/s41598-023-41334-8

– جامعة ولاية كاليفورنيا، فوليرتون (المصدر)