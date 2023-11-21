اكتشف الباحثون باكتيريوسين جديد له القدرة على مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

أصبحت حالات العدوى التي تسببها البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية مصدر قلق عالمي كبير. ولمعالجة هذه المشكلة المتنامية، توصل الباحثون في ترومسو إلى اكتشاف رائد - وهو بكتريوسين جديد موجود في بكتيريا جلدية شائعة. يُظهر هذا البكتريوسين نتائج واعدة في تثبيط نمو البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية والتي غالبًا ما تكون مسؤولة عن أمراض يصعب علاجها.

يعد ظهور مقاومة المضادات الحيوية قضية ملحة، لأنه يجعل العديد من المضادات الحيوية الموجودة غير فعالة. وبدون علاجات فعالة، يمكن أن تصبح الأمراض الشائعة مهددة للحياة. ومن المثير للصدمة أن أكثر من مليون شخص يفقدون حياتهم كل عام بسبب مقاومة المضادات الحيوية.

ولمواجهة هذا التحدي، قامت مجموعة البحث المعنية بصحة الأطفال والشباب في UiT بجامعة القطب الشمالي في النرويج بالتحقيق في المواد التي تنتجها البكتيريا والتي يمكن أن تمنع نمو البكتيريا المنافسة. وتعرف هذه المواد باسم البكتريوسينات. ومن خلال عملهم المكثف، حدد الباحثون بكتريوسين جديد في بكتيريا جلدية شائعة. هذا البكتريوسين المكتشف حديثًا، والذي يُطلق عليه اسم رومساسين تيمنًا بالاسم السامي لترومسو، لديه القدرة على مكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي لا تستجيب للعلاجات التقليدية.

في حين أن اكتشاف رومساسين مثير، إلا أن الباحثة رونا وولدن تحذر من أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه قبل أن يتم تطويره إلى دواء قابل للتطبيق. إن تطوير مضادات حيوية جديدة من مواد واعدة مثل رومساسين هي عملية طويلة ومكلفة يمكن أن تستغرق ما بين 10 إلى 20 سنة. قبل أن يتم استخدام مضاد حيوي جديد كدواء، من الضروري إجراء اختبارات مكثفة للتأكد من سلامته وفعاليته. يجب على فريق البحث أيضًا التنقل بين العمليات البيروقراطية واستراتيجيات التسويق.

يتم إنتاج البكتريوسين روساسين بواسطة بكتيريا تسمى المكورات العنقودية الحالة للدم. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن البكتريوسين لا يتم إنتاجه بواسطة جميع سلالات S. haemolyticus؛ بل إنه موجود فقط في واحدة من 174 عزلة متاحة للباحثين. يضيف هذا الاكتشاف غير المتوقع إلى الإثارة والتشويق المحيط بهذا الاكتشاف.

في حين أنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن كيفية عمل رومساسين في البشر، فإن الباحثين متفائلون بشأن إمكاناته كسلاح جديد ضد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. يُظهر اكتشاف هذا البكتريوسين أهمية البحث المستمر في مجال تطوير المضادات الحيوية. ومع مزيد من الدراسة والتطوير، يمكن أن يوفر دواء رومساسين حلاً تشتد الحاجة إليه لمكافحة التهديد العالمي المتمثل في مقاومة المضادات الحيوية.

أسئلة وأجوبة

ما هي مقاومة المضادات الحيوية؟

تحدث مقاومة المضادات الحيوية عندما تتطور البكتيريا وتطور آليات لتحمل تأثيرات المضادات الحيوية. وهذا يعني أن المضادات الحيوية التي كانت فعالة في قتل البكتيريا أو تثبيط نموها أصبحت غير فعالة، مما يجعل من الصعب علاج الالتهابات.

ما سبب أهمية اكتشاف روماسين؟

رومساسين هو بكتريوسين تم اكتشافه حديثًا ويوجد في بكتيريا جلدية شائعة. وقد أظهر نتائج واعدة في تثبيط نمو البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، والتي غالبًا ما تكون مسؤولة عن أمراض يصعب علاجها. يوفر هذا الاكتشاف إمكانية تطوير دواء جديد لمكافحة العدوى التي ليس لها علاج فعال حاليًا.

ما هو البكتريوسين؟

البكتيريا هي مواد تنتجها البكتيريا والتي يمكن أن تمنع نمو البكتيريا المنافسة. وتعتبر بديلاً محتملاً للمضادات الحيوية في مكافحة الالتهابات البكتيرية.

ما هي الخطوة التالية بالنسبة لرومساسين؟

قبل أن يتم استخدام روميساسين كدواء، يجب إجراء اختبارات واسعة النطاق للتأكد من سلامته وفعاليته على البشر. بالإضافة إلى ذلك، قد تتضمن عملية التطوير التنقل في الإجراءات البيروقراطية واستراتيجيات التسويق. قد يستغرق الأمر سنوات عديدة قبل أن يصبح رومساسين خيارًا علاجيًا قابلاً للتطبيق. ومع ذلك، يمثل هذا الاكتشاف خطوة واعدة إلى الأمام في السعي وراء مضادات حيوية جديدة لمكافحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.