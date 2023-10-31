العلماء يكشفون لغز العلاقة الحصرية بين ذبابة الفاكهة في سيشيل

كشف فريق من الباحثين من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد مؤخراً عن التفسير المذهل وراء التجاذب الفريد بين ذبابة دروسوفيلا سيشيليا والفاكهة التي تتغذى عليها في جزر سيشل. ذبابة D.sechellia هي النوع الوحيد الذي يُظهر تفضيلًا لفاكهة النوني، التي تنمو حصريًا في هذه المجموعة من الجزر في المحيط الهندي.

على عكس أنواع ذبابة الفاكهة الأخرى، تكيفت ذبابة D. sechellia لتعيش على فاكهة النوني (Morinda citrifolia)، التي تحتوي على أحماض دهنية سامة للذباب الآخر. يوضح البروفيسور أنوباما داهانوكار، العالم الرئيسي في الدراسة، أن تغيرين رئيسيين قد حدثا في D. sechellia مما مكنها من تحمل سموم الأحماض الدهنية وتطوير تفضيل سلوكي للفاكهة.

لفهم كيفية تطور هذا التفضيل الفريد، قارن الباحثون نوع D. sechellia مع نوعين آخرين من الذباب، D. melanogaster وD. simulans، وهما ذبابان عامان ويتجنبان التغذية على الأحماض الدهنية النوني. وكشفت الدراسة أن الأحماض الدهنية النوني تنشط الخلايا العصبية للذوق المر في الذباب بينما تثبط الخلايا العصبية للذوق الحلو، مما يؤدي إلى تفضيل المرارة وانخفاض الحلاوة.

أظهر المزيد من التحليل أن الخلايا العصبية الحساسة للمرارة، المسؤولة عن الإشارات السلبية، أقل حساسية لبعض الأحماض الدهنية في D. sechellia، مما يضعف الإشارة السلبية ويسمح للذبابة بتفضيل فاكهة النوني. بالإضافة إلى ذلك، وجد أن الأحماض الدهنية تمنع الإشارات الإيجابية عن طريق قمع استجابة السكر، على الرغم من أن هذا التثبيط كان أضعف في D. sechellia.

من خلال اختيار التغذية على فاكهة النوني ووضع البيض عليها، يكتسب D. sechellia ميزة تطورية على الذباب الآخر الذي يتجنب الفاكهة. لا تسلط نتائج هذه الدراسة الضوء على وظيفة التذوق الحسية لدى الذباب فحسب، بل تفتح أيضًا إمكانيات لفهم كيفية تكيف الحشرات مع النباتات المضيفة المختلفة وتطوير القدرة على تحمل السموم.

ولتوسيع نطاق أبحاثهم، يهتم العلماء بإجراء تحليلات مماثلة لاستجابة الذوق على أنواع أخرى من ذبابة الفاكهة. يمكن أن يوفر هذا النهج المقارن رؤى قيمة حول تسلسل الأحداث التي تؤدي إلى التطور السلوكي وكيف يؤثر الاختلاف في الذوق على التفضيلات الغذائية في الكائنات الحية.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا تعتبر ذبابة الفاكهة سيشيليا هي نوع الذباب الوحيد الذي ينجذب إلى فاكهة النوني في سيشيل؟

ج: لقد طورت D.sechellia تغيرات فسيولوجية تسمح لها بتحمل سموم الأحماض الدهنية الموجودة في فاكهة النوني، مما يمنحها الأفضلية لهذه الفاكهة تحديدًا.

س: ما هي التغيرات التي طرأت على D.sechellia والتي تمكنه من تحمل السموم؟

ج: الخلايا العصبية ذات الطعم المر في D. sechellia أقل حساسية لبعض الأحماض الدهنية، مما يضعف الإشارة السلبية المرتبطة بالمرارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحماض الدهنية الموجودة في فاكهة النوني تمنع استجابة الطعم الحلو في الذباب، على الرغم من أن هذا القمع يكون أضعف في D. sechellia.

س: كيف يفيد هذا التفضيل لفاكهة النوني د. سيشيليا؟

ج: من خلال اختيار تناول فاكهة النوني ووضع البيض عليها، يكتسب D. sechellia ميزة تطورية على الذباب الآخر الذي يتجنب الفاكهة السامة.

س: كيف يمكن تطبيق هذا البحث في مكافحة الآفات الزراعية؟

ج: إن فهم التغيرات الجينية التي تمكن الحشرات من التكيف مع النباتات المضيفة وتحمل السموم يمكن أن يكون مفيداً في تطوير استراتيجيات مكافحة الآفات الزراعية. يقدم نموذج D. sechellia/noni أدوات وراثية واعدة للتحقيق في هذه الآليات.