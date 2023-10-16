اكتشف العلماء الهيكل العظمي الأكثر اكتمالا للجرابيات ذات الأسنان السيفية في صحراء تاتاكوا في كولومبيا

حقق الباحثون مؤخرًا اكتشافًا مثيرًا وهامًا في صحراء تاتاكوا في كولومبيا، وهو الهيكل العظمي الأكثر اكتمالًا لجرابيات ذات أسنان سيفية تم اكتشافها على الإطلاق. ومن المتوقع أن يوفر هذا الاكتشاف رؤى قيمة حول هذه المخلوقات الغامضة التي عاشت منذ حوالي 13 مليون سنة.

ينتمي الجرابي ذو الأسنان السيفية، والمعروف باسم Anachlysictis gracilis، إلى مجموعة من الثدييات المفترسة تسمى سباراسودونت، والتي سكنت أمريكا الجنوبية خلال حقبة ما بعد الديناصورات. في السابق، لم تسفر اللقاءات المحدودة مع هذا النوع إلا عن أجزاء من الفك السفلي وبعض البقايا الأخرى. ومع ذلك، فإن هذا الاكتشاف الجديد يسد فجوة كبيرة في فهمنا للجرابيات ذات الأسنان السيفية.

تم العثور على الهيكل العظمي المكتشف في صحراء لا تاتاكوا، التي كانت ذات يوم غابة مطيرة استوائية مورقة تشبه منطقة الأمازون الحديثة. وذكرت الدكتورة كاتالينا سواريز، التي قادت تحليل البقايا، أن هذا الاكتشاف سمح للباحثين باكتساب رؤى جديدة حول خصائص وأسلوب حياة هذه الحيوانات المفترسة المنقرضة.

ينتمي A. gracilis إلى عائلة Thylacosmilidae، المعروفة بأنيابها المنحنية التي تشبه السيف. وأكد الدكتور خافيير لوك، المشارك أيضًا في البحث، أن هذه الحفرية الكولومبية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بـ Thylacosmilus، وهو الجرابي ذو الأسنان السيفية الأكثر شهرة على نطاق واسع. Thylacosmilidae هي عائلة متميزة تتميز بأنيابها العلوية الطويلة والمنحنية والامتداد الأمامي للفك الذي يشبه الغمد.

من خلال فحص الأسنان المولية والفك السفلي، استنتج الباحثون أن A. gracilis كان من آكلات اللحوم المفرطة ويزن حوالي 23 كجم، على غرار الوشق الحديث. من المحتمل أن يكون نظامه الغذائي يتكون من ثدييات أصغر حجمًا، مثل الجرابيات والقوارض وحتى الرئيسيات، التي تعيش في بيئته.

ستركز الأبحاث الإضافية على دراسة العظام الأخرى من الهيكل العظمي لفهم حركتها ووضعيتها وسلوكها الغذائي. الحفرية المحفوظة جيدًا موجودة الآن في متحف لا تاتاكوا للتاريخ الطبيعي، مما يساهم في ثروة الحفريات في المنطقة.

يعرض هذا البحث أهمية دعم الأنشطة العلمية المتعلقة بعلم الحفريات في المناطق الاستوائية الجديدة للكشف عن اكتشافات جديدة وتعزيز فهمنا للتاريخ التطوري والتنوع البيولوجي. وشملت الدراسة مؤسسات من الأرجنتين وكولومبيا والولايات المتحدة واليابان وبنما والمملكة المتحدة.

المصدر: الدكتورة كاتالينا سواريز، والدكتور خافيير لوك، والدكتور إدوين كادينا، ومؤسسات مختلفة من الأرجنتين وكولومبيا والولايات المتحدة واليابان وبنما والمملكة المتحدة.