اكتشاف طريق جديد للهجرة البشرية من أفريقيا عبر منطقة المشرق العربي

توصل فريق بحثي يتكون من أعضاء من الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك والصين وأستراليا والمملكة المتحدة إلى اكتشاف رائد فيما يتعلق بطريق جديد للهجرة البشرية من أفريقيا عبر منطقة المشرق العربي. ومن خلال فحص الأدلة من مناطق مختلفة في الصحراء الجنوبية الأردنية، تمكن الفريق من تتبع آثار الأقدام القديمة وتحليل أعمار التربة والصخور باستخدام تقنيات متقدمة.

وسمحت الدراسة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا، بالتعرف على أعمار رواسب البحيرات القديمة في أجزاء مختلفة من وسط وجنوب الأردن. أشارت هذه الرواسب إلى تكوين البحيرات خلال فترات زمنية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالهجرات البشرية المبكرة خارج إفريقيا. كما اكتشف الفريق أدوات حجرية من العصر الحجري الأوسط بالقرب من منطقة وادي جريندل المحاذية لإحدى البحيرات، يعود تاريخها إلى 84,000 ألف سنة.

ويشير هذا الاكتشاف الرائد إلى طريق جديد للهجرة للبشر خارج أفريقيا عبر منطقة المشرق العربي. ويشير وجود هذه البحيرات في الصحراء الجنوبية الأردنية إلى مناخ رطب خلال تلك الفترة، مما يسلط الضوء على قابلية المنطقة للتغير المناخي.

يوفر هذا البحث معلومات قيمة عن حركة البشر القدماء وقدرتهم على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة. إنه يضيف إلى فهمنا لأنماط الهجرة البشرية والطرق التي سلكها البشر مع انتشارهم في جميع أنحاء العالم.

بشكل عام، تسلط هذه الدراسة الضوء على فصل مهم في تاريخ البشرية، وتقدم وجهات نظر جديدة حول ديناميكيات الهجرة وتأثير تغير المناخ على السكان في وقت مبكر. إن نتائج هذا البحث لديها القدرة على إعادة تشكيل فهمنا للتطور البشري وأنماط هجرة أسلافنا.

مصادر:

– وكالة الأنباء الأردنية (بترا)