النجوم النيوترونية: مصدر كوني جديد للعناصر الثقيلة والمعادن الثمينة

كشفت دراسة رائدة أجراها الدكتور شينغ تشي ليونغ، الأستاذ المساعد للفيزياء في جامعة ولاية نيويورك بولي، وفريق من الباحثين من جامعة هونغ كونغ الصينية، عن اكتشاف مثير يتعلق بأصل العناصر الثقيلة والمعادن الثمينة في الكون. تشير أبحاثهم المنشورة في مجلة الفيزياء الفلكية إلى أن انفجار نجم نيوتروني منخفض الكتلة يمكن أن يكون مصدرًا كونيًا بديلاً لعناصر مثل اللانثانيدات والذهب والبلاتين.

النجوم النيوترونية هي بقايا النجوم الضخمة التي وصلت إلى نهاية دورتها التطورية. عندما ينفجر نجم كتلته ما بين 10 إلى 25 مرة كتلة الشمس، فإنه يترك وراءه جسمًا مضغوطًا يُعرف بالنجم النيوتروني. تتمتع هذه النجوم النيوترونية بكتلة مماثلة للشمس ولكن يبلغ قطرها حوالي 20 كيلومترًا فقط، مما يجعلها كثيفة بشكل لا يصدق.

تقليديا، كان يعتقد أن المصدر الرئيسي للانثانيدات والعناصر الثقيلة في الكون هو اصطدام واندماج نجمين نيوترونيين. ومع ذلك، يشير الاكتشاف الأخير إلى أنه حتى بدون الاصطدام المباشر، يمكن للنجم النيوتروني الأساسي في النظام الثنائي أن يفقد كتلته أمام النجم النيوتروني المرافق له من خلال قوى المد والجزر. يمكن أن تؤدي هذه العملية في النهاية إلى نبضات وانفجار غير منضبطين.

ومن خلال عمليات المحاكاة والحسابات المكثفة، وجد الفريق أن هذه الانفجارات يمكنها تصنيع عناصر ثقيلة مماثلة لتلك المنتجة من خلال قناة الاندماج. يشبه تكوين المقذوفات الناتجة إلى حد كبير التركيب الشمسي، خاصة من حيث العناصر الثقيلة. ويشير هذا إلى أن النجوم النيوترونية منخفضة الكتلة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تفسير توزيع العناصر الكيميائية في الكون.

لا يسلط هذا البحث الضوء على أصل العناصر الثقيلة فحسب، بل يثير أيضًا أسئلة مهمة حول تطور الكون. وهو يتناول العملية التي تحول بها الكون من الهيدروجين والهيليوم في المقام الأول إلى مجموعة متنوعة من 118 عنصرًا. يتم إنتاج اللانثانيدات، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتكنولوجيا الحديثة، والمعادن الثمينة مثل الذهب والبلاتين، بكثرة من خلال هذه القناة الكونية.

للمضي قدمًا، يخطط الفريق للتحقيق في آفاق المراقبة لهذه الانفجارات وتحسين عمليات المحاكاة الخاصة بهم من خلال تعزيز فيزياء المدخلات. تهدف جهودهم إلى توفير فهم أكثر واقعية للعمليات المعنية وتوسيع معرفتنا بالكون.

أسئلة وأجوبة

ما هي النجوم النيوترونية؟

النجوم النيوترونية هي البقايا فائقة الكثافة لنجوم ضخمة انفجرت في مستعر أعظم. وهي مدمجة بشكل لا يصدق، ولها كتلة مماثلة للشمس ولكن قطرها يبلغ حوالي 20 كيلومترا فقط.

ما هو المصدر التقليدي للانثانيدات والعناصر الثقيلة في الكون؟

تقليديا، كان يعتقد أن المصدر الرئيسي للانثانيدات والعناصر الثقيلة في الكون هو اصطدام واندماج نجمين نيوترونيين.

ماذا اكتشفت الدراسة؟

ووجدت الدراسة أن انفجار نجم نيوتروني منخفض الكتلة، حتى بدون اصطدام مباشر، يمكن أن يكون مصدرا كونيا بديلا لللانثانيدات والعناصر الثقيلة، بما في ذلك المعادن الثمينة مثل الذهب والبلاتين.

لماذا يعد هذا الاكتشاف مهمًا؟

يوفر هذا الاكتشاف نظرة ثاقبة لأصل وتوزيع العناصر الثقيلة في الكون، ويسلط الضوء على السؤال الأساسي حول كيفية تطور الكون من الهيدروجين والهيليوم في المقام الأول إلى مجموعة متنوعة من 118 عنصرًا. كما يسلط الضوء على الدور المحتمل للنجوم النيوترونية منخفضة الكتلة في تصنيع هذه العناصر.

(مصدر: phys.org)