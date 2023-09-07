يقوم الباحثون بتطوير ملاقط نانوية بلازمونية لاحتجاز الأجسام النانوية

طور الباحثون في جامعة فاندربيلت تقنية جديدة تسمى "الملاقط الكهروهيدروديناميكية الناتجة عن الهندسة" (GET)، والتي تستخدم ملاقط نانوية بلازمونية لاحتجاز الأجسام النانوية. يقدم هذا الإنجاز، الذي نُشر في مجلة Nature Communications، طريقة أسرع وأكثر دقة لاصطياد الأجسام مثل الحويصلات خارج الخلية، والتي تلعب دورًا في أمراض مثل السرطان.

تواجه الملقطات الضوئية التقليدية، التي تتعامل مع المادة ذات الحجم الميكروني، صعوبة في التعامل مع الأجسام النانوية بسبب حد حيود الضوء. ومع ذلك، فقد قام الباحثون بتسخير قوة البلازمونات للتغلب على هذا القيد. تعمل تقنية البلازمونات على حصر الضوء في نطاق النانو، مما يوفر حلاً لاصطياد الأجسام النانوية. ومع ذلك، فإن عملية محاصرة الجسيمات النانوية بالقرب من الهياكل البلازمونية يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً.

تسمح تقنية GET التي طورها جوستوس ندوكايفي وتشوتشوان هونغ بالاحتجاز السريع والمتوازي وتحديد مواقع الأجسام البيولوجية النانوية بالقرب من تجاويف البلازمونية. يتم تحقيق ذلك دون تأثيرات تسخين ضارة ويستغرق إكماله ثوانٍ فقط. لاحظ الباحثون أن هذا التقدم يمثل علامة فارقة مهمة في الاصطياد البصري على المستوى النانوي ويمهد الطريق لمزيد من فهم دور الحويصلات خارج الخلية في أمراض مثل السرطان.

تم أيضًا نشر أعمال ندوكايفي السابقة حول الزوائد الضوئية لاحتجاز الحويصلات والجسيمات خارج الخلية النانوية في Nano Letters. يتوسع هذا التطور الجديد في هذه النتائج ويوفر حلاً مناسبًا قابلاً للتطوير للأجسام المفردة النانوية.

المصدر

– تشوتشوان هونغ وآخرون، محاصرة قابلة للتطوير للحويصلات خارج الخلية المفردة ذات الحجم النانوي باستخدام البلازمونات، Nature Communications (2023). دوى: 10.1038/s41467-023-40549-7

- جامعة فاندربيلت