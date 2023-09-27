مادة جديدة تظهر نتائج واعدة في التقاط جزيئات كوفيد-19 المحمولة جوا

ابتكر علماء في المملكة المتحدة مادة جديدة لديها القدرة على تعزيز أغطية الوجه، ومرشحات الهواء، وغيرها من الأدوات المستخدمة للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID-19). وتم تصميم المادة لالتقاط جزيئات كوفيد-19 المحمولة جوا والتخفيف من انتقالها.

يتكون فيروس SARS-CoV-2، المسؤول عن مرض كوفيد-19، من مادة وراثية مغطاة بالبروتينات، بما في ذلك البروتينات الشوكية التي تسمح للفيروس بالارتباط بالخلايا البشرية والتكاثر. استخدم الباحثون في جامعة ليفربول هذه البروتينات الشوكية لتطوير غشاء مصنوع من ألياف القطن وكريات السيليكا الدقيقة غير المتبلورة. تم اختيار كريات السيليكا المجهرية، التي يبلغ قطرها 50 ميكرومترًا، لمنع الاستنشاق والانفصال أثناء التنفس.

في الاختبار، التقطت مادة السيليكا القطنية المخصصة ما يصل إلى 93% من جزيئات SARS-CoV-2 عند تعرضها للبروتينات المتطايرة، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 65% في انتقال الجسيمات مقارنة بقناع القطن التقليدي. ولم يكن لإضافة السيليكا سوى تأثير ضئيل على قابلية التنفس، مع انخفاض الضغط بنسبة 6.2% مقارنة بـ 8.4% للقناع القطني التقليدي.

يُظهر استخدام الشاش القطني المعالج بالسيليكا إمكانات كبيرة كبديل لأغطية الوجه ومرشحات الهواء الحالية. فهو لا يلتقط الجزيئات الفيروسية فحسب، بل يحافظ أيضًا على التهوية. ويشير الباحثون إلى أنه يمكن استخدام هذه المادة في أغطية الوجه، وأنظمة تنقية الهواء، وحتى كعينة من الهباء الحيوي.

مع استمرار فيروس كورونا (COVID-19) في إثارة القلق، يستكشف العلماء في جميع أنحاء العالم طرقًا مبتكرة لمكافحة انتقاله. وطوّر فريق آخر في جامعة كنتاكي مادة تربط الفيروس باستخدام بروتينات سبايك وتقوم بإلغاء تنشيطه باستخدام الإنزيمات المحللة للبروتين عند ملامستها.

يسلط هذا البحث الضوء على الجهود المستمرة لتحسين تدابير الحماية ضد كوفيد-19. ومن خلال تطوير المواد التي تلتقط الفيروس وتحييده، يعمل العلماء على توفير أماكن عامة أكثر أمانًا وخفض معدلات انتقال العدوى.

مصادر:

– باحثون من جامعة ليفربول

– باحثون من جامعة كنتاكي