مستشعر كهروكيميائي مرن وحساس للغاية ومستقر للكشف عن العلامات الحيوية

قام فريق من الباحثين من جامعة ولاية بنسلفانيا بتطوير مستشعر كهروكيميائي مرن يمكنه اكتشاف المؤشرات الحيوية مثل الجلوكوز في العرق. تم تصميم المستشعر ليكون مستقرًا وحساسًا للغاية على المدى الطويل، مما يجعله أداة واعدة لتشخيص الأمراض غير الغازية وتقييم العلاج.

يعتمد المستشعر على الجرافين المسامي المعدل بمركب نانوي، والذي يتم معالجته بالليزر لإنشاء مركب نانوي موصل مستقر. يسمح هذا العلاج بالليزر بحساسية ممتازة تبلغ 1317.69 μA mm−1 cm−2 وحد كشف منخفض للغاية يبلغ 0.079 ميكرومتر للكشف عن الجلوكوز. يتمتع المستشعر أيضًا بالقدرة على اكتشاف درجة الحموضة ويظهر ثباتًا رائعًا، ويحافظ على حساسية تزيد عن 91% لمدة 21 يومًا.

من خلال دمج مستشعر الجلوكوز ودرجة الحموضة مع شبكة مرنة لأخذ عينات العرق من الموائع الدقيقة، تمكن الباحثون من اكتشاف مستويات الجلوكوز في الجسم بدقة. تمت معايرة هذا الكشف بشكل أكبر عن طريق قياس درجة الحموضة ودرجة الحرارة في وقت واحد، مما أدى إلى مراقبة مستمرة ودقيقة للجلوكوز على الجسم.

قبل هذا التطوير، واجهت أجهزة استشعار العرق قيودًا مثل الحساسية المنخفضة ومساحة السطح المحدودة وضعف الاستقرار. يمثل قياس المؤشرات الحيوية في العرق تحديات بسبب تركيزاتها المنخفضة وتقلبها المتأثر بعوامل مثل التمارين الرياضية والنظام الغذائي والبيئة.

يعد العرق مصدرًا غنيًا للمؤشرات الحيوية، التي توفر رؤى قيمة حول صحة الفرد أو حالته المرضية. يعالج تصميم المستشعر المبتكر هذا القيود السابقة ويوفر منصة مستقرة منخفضة التكلفة وحساسة للغاية وطويلة الأجل للكشف عن العلامات الحيوية. ولديه القدرة على إحداث ثورة في طرق التشخيص غير الجراحية وتمكين المراقبة المستمرة لمختلف الأمراض.

مصادر:

جامعة ولاية بنسلفانيا

الجرافين المسامي المعدل بمركب نانوي: مادة مركبة نانوية تتكون من الجمع بين الجرافين ومواد أخرى لتعزيز التوصيل والحساسية في أجهزة الاستشعار الكهروكيميائية.

المؤشرات الحيوية: المواد التي تشير إلى الحالة الصحية أو المرض في الجسم.

العلاج بالليزر: عملية استخدام تكنولوجيا الليزر لتعديل خصائص المواد، مثل إنشاء مركبات نانوية موصلة مستقرة في هذه الدراسة.