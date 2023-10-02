يعد تطوير الوقود الجديد بنقل وتخزين أكثر أمانًا

حقق الباحثون تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا الوقود من خلال تطوير وقود يشتعل فقط عند تطبيق تيار كهربائي. هذا التقدم لديه القدرة على تعزيز السلامة بشكل كبير في نقل وتخزين الوقود.

يتكون الوقود الموصوف في ورقة بحثية منشورة في مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية من وقود سائل مع جزيئات وقود متطايرة معلقة. تشتعل هذه الجزيئات عند ملامستها للأكسجين والنار، مما يشكل خطر الاشتعال العرضي. ومع ذلك، من خلال تقليل مصدر الأكسجين، وجد الباحثون أنهم يستطيعون التحكم في احتراق الوقود.

المكون الرئيسي لهذا الوقود الجديد هو السائل الأيوني الذي يتكون من شكل من أشكال الملح المسال. يشكل هذا الملح، الذي لديه نقطة انصهار أقل من ملح الطعام، قاعدة الوقود. تم استبدال الكلور الموجود في السائل بالبيركلورات، مما أدى إلى مادة لا تحترق إلا في وجود تيار كهربائي. ومن خلال ضبط الجهد، تمكن الباحثون من التحكم في شدة اللهب وانتاج الطاقة.

يمتد تطبيق هذه التكنولوجيا إلى ما هو أبعد من مجال النقل. يتمتع الوقود بالقدرة على تعزيز السلامة في المركبات من خلال دمج مفتاح القفل الذي يمكنه إيقاف تشغيل المحرك تلقائيًا في حالة الطوارئ. قد تكون هذه الميزة لا تقدر بثمن في المواقف التي يصبح فيها السائق أو السيارة عاجزًا.

وفي حين أن مفهوم هذا الوقود الجديد واعد، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات لتحديد كفاءته وتوافقه مع أنواع مختلفة من المحركات. وبمجرد الانتهاء من هذه الاختبارات، يمكن أن يكون الوقود جاهزًا للتسويق، مما سيحدث ثورة في طريقة تخزين الوقود واستخدامه.

وفي الختام، فإن هذا التطور الرائد في تكنولوجيا الوقود لديه القدرة على تحسين السلامة في النقل والتخزين بشكل كبير. ومن خلال استخدام التيار الكهربائي كمصدر للإشعال، ابتكر الباحثون وقودًا يمكن التحكم فيه وأكثر أمانًا في التعامل معه. ومع المزيد من الاختبارات والتحسينات، يمكن تطبيق هذه التكنولوجيا قريبًا في مختلف الصناعات، مما يجعل المركبات وأنظمة الوقود أكثر أمانًا.

مصادر:

– مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية

– ورقة بحثية عن تكنولوجيا الوقود الجديدة.