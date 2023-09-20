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يقوم الباحثون بتطوير ألياف بصرية قابلة للتحلل لقياس التيار الكهربائي وتعديله في الجسم

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 20، 2023
يقوم الباحثون بتطوير ألياف بصرية قابلة للتحلل لقياس التيار الكهربائي وتعديله في الجسم

قام الباحثون في جامعة ولاية كامبيناس بالبرازيل، بالتعاون مع علماء من معهد جليب واتاغين للفيزياء وجامعة غونما في اليابان، بتطوير ألياف بصرية متوافقة حيويا وقابلة للتحلل الحيوي مصنوعة من الأجار، وهي مادة هلامية مشتقة من الطحالب الحمراء. يمكن استخدام الألياف لمراقبة وتعديل الإشارات الكهربائية في جسم الإنسان لمختلف التطبيقات الطبية.

تعد الألياف الضوئية المعتمدة على الأجار بديلاً لتقنيات الاتصالات التقليدية التي تستخدم الألياف الزجاجية أو البلاستيكية. وقام فريق الباحثين بملء قوالب أسطوانية بمحلول الآجار لتكوين الألياف الضوئية. عند تعرضها لضوء متماسك، تنتج الألياف أنماطًا ضوئية حبيبية تُعرف بالبقع، والتي تتأثر بالتيارات الكهربائية التي تمر عبر الوسط. ومن خلال تحليل هذه الاضطرابات في البقع، يمكن تحديد حجم واتجاه المحفزات الكهربائية.

لقد أثبت البحث أن الألياف الضوئية المعتمدة على الأجار يمكنها قياس التيارات الكهربائية التي يصل حجمها إلى 100 ميكرو أمبير (μA) بشكل موثوق. التطبيقات الطبية الحيوية المحتملة لهذه التكنولوجيا واسعة النطاق. ويمكن استخدامه كبديل قابل للتحلل للأقطاب الكهربائية التقليدية لمراقبة الإشارات الكهربائية الحيوية في الدماغ أو العضلات. يمكن فك تشفير الإشارات الضوئية التي تلتقطها الألياف لتشخيص الاضطرابات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج الألياف في واجهات بين الإنسان والحاسوب من أجل التقنيات المساعدة أو إعادة التأهيل.

من المزايا المهمة للألياف الضوئية المعتمدة على الأجار هي قابليتها للتحلل الحيوي، مما يلغي الحاجة إلى التدخلات الجراحية لإزالتها. ويعتقد الباحثون أنه من خلال تعديل التركيب الكيميائي للمادة، يمكنهم تعزيز استجابة المستشعر. كما أنهم يتصورون استخدام قابلية الآجار للتشكيل لإنشاء عدسات وأجهزة بصرية أخرى ذات حساسية للتيار الكهربائي.

في حين أن هذا البحث لا يزال في مراحله الأولى، فإنه يضع أساسًا متينًا للتطوير المستقبلي للأجهزة الطبية الحيوية باستخدام الألياف الضوئية القائمة على الأجار القابلة للتحلل.

المصدر: إريك فوجيوارا وآخرون، أجهزة الاستشعار الضوئية المستندة إلى أجار لقياسات التيار الكهربائي، التقارير العلمية (2023).

By غابرييل بوتا

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