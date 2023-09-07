يستخدم علماء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مفهوم إلغاء الضوضاء لتعزيز التماسك في الأنظمة الكمومية

حقق باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تقدمًا كبيرًا في تمديد أوقات التماسك للبتات الكمومية (qubits)، وهي خطوة حاسمة في تطوير الأجهزة الكمومية مثل أجهزة الاستشعار الكمومية والجيروسكوبات. استخدم الفريق، بقيادة جو لي وباولا كابيلارو، مفهومًا مستوحى من سماعات إلغاء الضوضاء لتعزيز تماسك الكيوبتات ذات الدوران النووي. من خلال توصيف الضوضاء الناجمة عن الحرارة، تمكن الباحثون من تنفيذ تقنية "الصدى غير المتوازن" التي زادت أوقات التماسك من 150 ميكروثانية إلى ما يصل إلى 3 مللي ثانية.

يتضمن النهج الذي استخدمه الفريق فهم مصادر محددة للضوضاء وإلغائها، على غرار الطريقة التي تعمل بها سماعات إلغاء الضوضاء على التخلص من الأصوات غير المرغوب فيها. هذه الطريقة لديها القدرة على تحسين أوقات تماسك الأنظمة الكمومية بشكل كبير. يعتقد Guoqing Wang، المؤلف الأول للدراسة، أنه يمكن تحقيق أوقات تماسك أطول من خلال مواصلة استكشاف وتخفيف مصادر الضوضاء الأخرى.

ومن المتوقع أن يكون لنتائج الدراسة تأثير كبير على تطوير الأجهزة الكمومية. أشاد ديمتري بودكر، رئيس قسم المادة والمادة المضادة في معهد هيلمهولتز ماينز، بالنهج المبتكر للفريق، ويعتقد أنه يمكن تنفيذه بسهولة في التطبيقات العملية. يسلط جريجوري فوكس، الأستاذ في جامعة كورنيل، الضوء أيضًا على فائدة البحث في تمكين مجموعات الدوران النووي طويلة العمر من استخدام تطبيقات مختلفة.

ركزت التجارب التي أجراها الباحثون على مجموعة كبيرة من مراكز النيتروجين الشاغرة (مراكز NV) في الماس، والتي تعتبر مرشحة مثالية لأجهزة الاستشعار الكمومية وغيرها من التقنيات الكمومية. ويكمن التحدي في إيجاد طريقة لمزامنة ساعات مليارات مراكز NV من أجل تحقيق تماسك معزز. الهدف هو استخدام ساعات متعددة مع الحفاظ على تماسك الطور للاحتفاظ بالمعلومات الكمومية لفترات أطول.

يفتح هذا البحث الرائد إمكانيات جديدة لمجال الحوسبة الكمومية ويمهد الطريق لتطوير أجهزة كمومية أكثر كفاءة وموثوقية.

مصادر:

– مجموعة هندسة الكم بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

– أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا