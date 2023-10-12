تم تطوير طريقة جديدة لدراسة التفاعلات النووية على النظائر قصيرة العمر المشاركة في الانفجارات النجمية

ابتكر الباحثون تقنية جديدة لدراسة التفاعلات النووية التي تولد الانفجارات النجمية. تتضمن هذه الطريقة استخدام غرفة إسقاط الوقت المستهدف النشط (AT-TPC) مع مقياس الطيف المغناطيسي. وتهدف الدراسة، التي نشرت في مجلة Physical Review Letters، إلى دراسة النوى قصيرة العمر التي يصعب فحصها في المختبر.

يستطيع AT-TPC اكتشاف الجسيمات وتحديدها من خلال تتبع مساراتها أثناء تحركها عبر مساحة مليئة بالغاز. ومن ناحية أخرى، يقوم المطياف المغناطيسي بجمع وتحديد الجسيمات التي تخرج من هذه المنطقة المليئة بالغاز. وباستخدام هذا النهج المبتكر، تمكن العلماء من قياس تفاعل مهم يتضمن تبادل نيوترون من هدف الديوتيريوم مع بروتون من قذيفة مشعة، في هذه الحالة، الأكسجين -14.

يشبه هذا التفاعل المحدد عملية التقاط الإلكترون التي تحدث في انفجارات النجوم الضخمة. يعد فهم هذه الظواهر أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للباحثين لاكتساب نظرة ثاقبة حول كيفية تشكيل الكون والمساهمة في تكوين العناصر الموجودة على الأرض.

يفتح نجاح هذا القياس الأولي إمكانيات البحث المستقبلي حول النظائر قصيرة العمر والتي تعتبر ضرورية لفهم الأحداث الفلكية. إن التفاعلات التي يمكن دراستها باستخدام هذه التقنية لها تأثير كبير على تطور النجوم المتفجرة والعناصر التي تولدها. سوف تتناول التحقيقات المستقبلية أحد الأسئلة الأساسية في الفيزياء النووية: أصل العناصر.

يتيح الجمع بين تقنية الهدف النشط ومقياس الطيف المغناطيسي للباحثين استكشاف النوى المشعة ونمذجة سلوكها في البيئات النجمية. في المختبر الوطني للسيكلوترون فائق التوصيل (المعروف الآن بمنشأة حزم النظائر النادرة)، استخدم الفريق AT-TPC مقترنًا بمقياس الطيف المغناطيسي S800 لقياس تفاعل تبادل الشحنة بين شعاع الأكسجين 14 المشع وهدف الديوتيريوم.

أصبح هذا النوع من القياس ممكنًا بفضل السطوع والحساسية العالية لتقنية الهدف النشط، حيث تعمل المادة المستهدفة (في هذه الحالة، غاز الديوتيريوم) أيضًا كوسيط كاشف. تمت تعبئة AT-TPC بغاز الديوتيريوم، وتم توليد شعاع الأكسجين 14 المشع بواسطة مرفق السيكلوترون المقترن وحقنه في الغرفة. تم الكشف عن البروتونين منخفضي الطاقة الناتجين عن التفاعل بناءً على مساراتهما، بينما تم الكشف عن النيتروجين-14، الذي أفلت من الحجم المستهدف، بواسطة مطياف S800.

في السابق، لم تكن مثل هذه القياسات ممكنة بسبب طاقات البروتونات المنخفضة للغاية بعد التفاعل، مما يجعل مراقبتها صعبة عند استخدام هدف صلب. ولكن مع AT-TPC، يمكن للباحثين الآن التحقق من هذا التفاعل على نظائر أخرى قصيرة العمر متوفرة في مرفق حزم النظائر النادرة.

تم إجراء الدراسة بالتعاون بين علماء من جامعة ولاية ميشيغان، وجامعة سانتياغو في إسبانيا، وجامعة ماينز في ألمانيا، ومختبر أرجون الوطني، ومختبر أوك ريدج الوطني.

المصدر: S. Giraud et al, β+ Gamow-Teller Strengths from Unstable O14 عبر تفاعل (d,He2) في الكينماتيكا العكسية، رسائل المراجعة الفيزيائية (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.232301 [وزارة الطاقة الأمريكية]

المصدر

وزارة الطاقة الأمريكية. "يقوم الباحثون بتطوير طريقة جديدة لدراسة التفاعلات النووية على النظائر قصيرة العمر المشاركة في انفجارات النجوم." Phys.org، 12 أكتوبر 2023.