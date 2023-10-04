تقنية اختراق: الخلايا العصبية المطبوعة ثلاثية الأبعاد تحاكي بنية الدماغ

طور الباحثون في جامعة أكسفورد تقنية لطباعة الخلايا العصبية ثلاثية الأبعاد التي تحاكي بنية القشرة الدماغية، مما قد يؤدي إلى إصلاحات مخصصة للأفراد الذين يعانون من إصابات الدماغ. غالبًا ما تؤدي إصابات الدماغ، مثل الصدمات والسكتات الدماغية وجراحات أورام المخ، إلى تلف القشرة الدماغية، مما يؤثر على الإدراك والحركة والتواصل. مع وجود حوالي 3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من إصابات الدماغ المؤلمة سنويًا، فإن الحاجة إلى علاجات فعالة أمر بالغ الأهمية. تقدم علاجات تجديد الأنسجة باستخدام الخلايا الجذعية الخاصة بالمريض حلاً واعداً، ولكن حتى الآن، لا توجد طريقة للتأكد من أن الخلايا الجذعية المزروعة تحاكي بنية الدماغ بدقة.

في هذه الدراسة الرائدة، استخدم الباحثون الخلايا الجذعية العصبية البشرية لإنشاء أنسجة دماغية ذات طبقتين من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد. عند زرعها في شرائح دماغ الفأر، تتكامل الخلايا مع الأنسجة المضيفة، من الناحيتين الهيكلية والوظيفية. تم تصنيع البنية القشرية باستخدام الخلايا الجذعية البشرية المحفزة (hiPSCs)، والتي لديها القدرة على إنتاج أنواع مختلفة من الخلايا الموجودة في الأنسجة البشرية. والأهم من ذلك، أنه يمكن استخلاص الخلايا hiPSCs من خلايا المريض نفسه، مما يقلل من خطر الاستجابة المناعية.

ويخطط الباحثون لتحسين تقنية الطباعة بشكل أكبر، بهدف إنشاء أنسجة قشرة دماغية أكثر تعقيدًا ومتعددة الطبقات تشبه إلى حد كبير بنية الدماغ البشري. بالإضافة إلى علاج إصابات الدماغ، يمكن أيضًا استخدام هذه الأنسجة المهندسة لتقييم الأدوية، ودراسة نمو الدماغ، وتحسين فهم الإدراك.

يعتمد هذا الإنجاز على العمل السابق للفريق في اختراع وتسجيل براءات اختراع لتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد للأنسجة الاصطناعية والخلايا المزروعة. ومع مزيد من التقدم، يمكن لهذه التقنية أن توفر الأمل للأفراد الذين يعانون من إصابات الدماغ وتؤثر بشكل كبير على مجال علم الأعصاب.

مصادر:

– اتصالات الطبيعة: https://www.nature.com/articles/s41467-020-18121-x