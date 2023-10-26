اكتشاف جديد يكشف عن موجات الراديو القديمة من المجرات منذ مليارات السنين

كشف اكتشاف حديث لعلماء الفلك عن ظاهرة رائعة منذ حوالي 8 مليارات سنة: اكتشاف موجات الراديو المنبعثة من اندماج المجرات. ما يجعل هذا الاكتشاف رائعًا حقًا هو أنه أقدم مثال معروف لحدث حير العلماء لفترة طويلة - انفجار راديوي سريع (FRB).

أطلق هذا الانفجار، الذي استمر أقل من ميلي ثانية، كمية مذهلة من الطاقة تعادل ما تنتجه شمسنا في ثلاثين عامًا. اكتشف التلسكوب الراديوي SKA Pathfinder الأسترالي الموجود في غرب أستراليا، الانفجار في البداية. وبعد ذلك، حدد التلسكوب الكبير جدًا التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في تشيلي موقعه الدقيق.

تتميز الدفقات الراديوية السريعة بأنها نوع من الإشعاع الكهرومغناطيسي للترددات الراديوية، وتمثل رشقات نارية قصيرة ولكن مكثفة من الطاقة تتجاوز معظم المصادر الأخرى لموجات الراديو في الامتداد الشاسع للكون. تلعب موجات الراديو، التي تمتلك أطول الأطوال الموجية في الطيف الكهرومغناطيسي، دورًا حاسمًا في عمليات الرصد الفلكية المختلفة.

في حين أن القائد المشارك للدراسة، رايان شانون من جامعة سوينبورن للتكنولوجيا في أستراليا، يقارن موجات الراديو في الدفقات الراديوية السريعة بتلك المستخدمة في أفران الميكروويف، فإن حجم هذا الانفجار لا يضاهى. في الواقع، فإن الطاقة التي تطلقها هذه الدفقات الراديوية السريعة ستكون كافية لتسخين "وعاء من الفشار يبلغ حجمه ضعف حجم الشمس".

قبل هذا الاكتشاف، يعود تاريخ أقدم انفجار راديوي سريع معروف إلى ما قبل 5 مليارات سنة، مما يجعل هذا الاكتشاف أقدم بثلاثة مليارات سنة. وبما أن عمر الكون نفسه يبلغ حوالي 3 مليار سنة، فإن هذا الحدث يوفر رؤى لا تقدر بثمن حول المراحل المبكرة من التكوينات والظواهر المجرية.

علاوة على ذلك، بالإضافة إلى قدمه، يعد هذا الانفجار أيضًا هو الأبعد الذي تم اكتشافه بين الدفقات الراديوية السريعة، وذلك بسبب المسافات الشاسعة التي يجب على علماء الفلك اجتيازها لدراسة الأشياء والأحداث من الماضي البعيد.

يقول ستيوارت رايدر من جامعة ماكواري في أستراليا، والقائد المشارك للدراسة: "نحن نعلم الآن أن الانفجارات الراديوية السريعة كانت موجودة منذ أكثر من نصف عمر الكون".

في حين أن السبب الدقيق للتدفقات الراديوية السريعة لا يزال بعيد المنال، تشير نظرية رائدة إلى أن هذه الانفجارات تنشأ من نوع رائع من النجوم النيوترونية المعروفة باسم النجم المغناطيسي. تعد هذه النجوم المغناطيسية من بين الأجسام الأكثر تطرفًا في الكون وتمتلك القدرة على إنتاج مثل هذه الانفجارات غير العادية من الطاقة.

وبالنظر إلى تواتر التدفقات الراديوية السريعة، التي تشير التقديرات إلى حدوث ما يقرب من 100,000 يوميًا في جميع أنحاء الكون، فإن اكتشافها ودراستها يفتح المجال أمام إمكانات هائلة لقياس وفهم توزيع المادة في الفراغات الشاسعة بين المجرات.

في الواقع، تمثل هذه الانفجارات حدودًا مثيرة في الأبحاث الفلكية، وتحمل وعدًا بالكشف عن أسرار جديدة حول النسيج الكوني الهائل الذي نعيش فيه.

أسئلة وأجوبة

ما هي رشقات الراديو السريعة؟

الانفجارات الراديوية السريعة (FRBs) هي عبارة عن رشقات نارية قصيرة من الإشعاع الكهرومغناطيسي ذو التردد الراديوي المكثف الذي يتفوق على معظم المصادر الأخرى لموجات الراديو في الكون. إنها تدوم لأقل من ميلي ثانية واحدة، لكن يمكنها إطلاق كمية هائلة من الطاقة.

ما أهمية الاكتشاف الأخير لموجات الراديو القديمة؟

يمثل الاكتشاف الأخير لموجات الراديو الناتجة عن اندماج المجرات منذ حوالي 8 مليارات سنة أقدم مثال معروف للانفجارات الراديوية السريعة (FRBs). يلقي هذا الاكتشاف الضوء على المراحل المبكرة من تكوينات وأحداث المجرة، ويقدم رؤى قيمة حول تاريخ الكون.

ما هو مصدر رشقات الراديو السريعة؟

في حين أن المصدر الدقيق للتدفقات الراديوية السريعة لا يزال غير مؤكد، إلا أن إحدى النظريات السائدة تشير إلى أنها تنشأ من نوع متطرف من النجوم النيوترونية يسمى النجم المغناطيسي. تمتلك هذه النجوم المغناطيسية القدرة على توليد رشقات نارية مكثفة من الطاقة التي يتم ملاحظتها في الدفقات الراديوية السريعة.

ما مدى شيوع رشقات الراديو السريعة؟

تشير التقديرات إلى أن الانفجارات الراديوية السريعة تحدث حوالي 100,000 مرة يوميًا في مكان ما في الكون. ومع ذلك، فإن عدد التدفقات الراديوية السريعة المكتشفة منخفض نسبيًا، حيث يوجد حوالي 50 منها فقط، بما في ذلك الانفجار القديم المكتشف حديثًا، والتي يمكن إرجاعها إلى مجرتها الأصلية.