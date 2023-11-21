تحقيق الاستدامة: عملية إعادة تدوير مبتكرة للبولي كربونات ذات الأساس الحيوي

أصبحت النفايات البلاستيكية مصدر قلق كبير لبيئتنا، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ تدابير للحد من وجود المواد البلاستيكية الدقيقة بنسبة 30٪. ويُنظر إلى إعادة تدوير البلاستيك على أنه حل قابل للتطبيق لمكافحة هذه المشكلة. قام الباحثون في معهد البحوث الكيميائية في كاتالونيا (ICIQ) مؤخرًا بتطوير عملية جديدة ومستدامة لإعادة تدوير البولي كربونات ذات الأساس الحيوي، وهو نوع من البلاستيك يستخدم غالبًا في التطبيقات الطبية والبناء والسيارات.

تقليديًا، يُصنع البلاستيك من البوليمرات، وهي جزيئات كبيرة تتكون من اتحاد جزيئات أصغر تسمى المونومرات. تتضمن عملية إعادة التدوير المثالية التحلل المتحكم فيه للبوليمرات إلى منتجات أصغر ثم إعادة بلمرتها لاحقًا إلى مواد بلاستيكية وظيفية. ركز فريق ICIQ على تطوير عملية دائرية لإزالة بلمرة وإعادة بلمرة البولي كربونات، باستخدام المحفز TBD (تريازابي سيكلوديسين).

يقدم هذا النهج المبتكر العديد من المزايا. أولاً، يساهم في تحقيق اقتصاد دائري أكثر استدامة من خلال تقليل استخدام المواد الكيميائية. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الدراسة مادة البولي كربونات ذات الأساس الحيوي المشتقة من الليمونين وثاني أكسيد الكربون، مما يجعلها بديلاً قابلاً للتطبيق للمواد المعتمدة على النفط. في حين أن هذا البولي كربونات المحدد يتمتع بقابلية تحلل حيوي منخفضة للغاية، فإن النهج التحفيزي المقدم في هذا البحث يعمل على تسريع عملية التحلل بشكل كبير، مما يجعله قابلاً للتطبيق تجاريًا لإعادة التدوير.

وتكمن أهمية هذا الاكتشاف في إمكانية تطبيقه في المواد اللاصقة ومواد الطلاء كبديل للمنتجات المعتمدة على النفط. وقد قدمت ICIQ بالفعل براءة اختراع لاستخدام بولي كربونات الليمونين في هذه التطبيقات المحددة. تعمل عملية إعادة التدوير الجديدة على تعزيز قيمة وإمكانات البولي كربونات الحيوية، حيث توفر إمكانية إعادة التدوير بسهولة في ظل ظروف عملية.

إن التعاون بين مجموعة البحث التجريبية بقيادة البروفيسور أرجان كليج، والفريق الحسابي بقيادة البروفيسور كارليس بو، وأنشطة تطوير البوليمر في قسم ICIQ KTT، برئاسة الدكتور فرناندو برافو، هو شهادة على قوة التعاون متعدد التخصصات. في مجال البحوث. ومن خلال الجمع بين المعرفة والمناهج المتنوعة، يعالج هذا التعاون التحديات بشكل شامل ومبتكر، مما يؤدي إلى تطوير حلول فعالة.

في الختام، تمثل عملية إعادة التدوير المستدامة للبولي كربونات الحيوية التي قدمها ICIQ خطوة مهمة نحو تحقيق نهج أكثر صداقة للبيئة تجاه المواد البلاستيكية. لا تعالج هذه الطريقة المبتكرة المشكلة الملحة المتمثلة في تراكم النفايات البلاستيكية فحسب، بل تفتح أيضًا إمكانات المواد الحيوية في مختلف الصناعات. ومن خلال البحث المستمر والتعاون، يمكننا المضي قدمًا نحو مستقبل أكثر استدامة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما الهدف من هذا البحث؟

ج: الهدف هو تطوير عملية مستدامة لإعادة تدوير البولي كربونات ذات الأساس الحيوي، وهو نوع من البلاستيك.

س: كيف تتم عملية إعادة التدوير؟

ج: تتضمن العملية إزالة بلمرة البولي كربونات وإعادة بلمرتها باستخدام محفز يسمى TBD.

س: ما هي مميزات عملية إعادة التدوير هذه؟

ج: تساهم هذه العملية في تحقيق اقتصاد دائري أكثر استدامة من خلال تقليل استخدام المواد الكيميائية وتوفر إمكانية إعادة التدوير بسهولة في ظل ظروف عملية.

س: ما هو التطبيق المحتمل للبولي كربونات المعاد تدويره؟

ج: يمكن استخدام البولي كربونات المعاد تدويره في المواد اللاصقة ومواد الطلاء كبديل للمنتجات المعتمدة على النفط.

س: ما أهمية التعاون بين المجموعات البحثية؟

ج: يتيح التعاون دمج المعرفة والمناهج المتنوعة، مما يؤدي إلى حلول شاملة ومبتكرة.