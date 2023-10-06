مادة ثورية: أقوى بأربع مرات من الفولاذ وأخف بخمس مرات

تم تطوير مادة رائدة من قبل باحثين وعلماء مواد من جامعة كاليفورنيا في كاليفورنيا، وجامعة كولومبيا، ومختبر بروكهافن الوطني. ويقال إن هذه المادة ستحدث ثورة في العديد من الصناعات، بما في ذلك تصنيع السيارات وإنشاء الدروع الواقية للبدن. تم الإبلاغ عن أن المادة أقوى بأربع مرات من الفولاذ بينما تكون أخف بخمس مرات.

استخدم الباحثون سقالة الحمض النووي لإنشاء هذه المادة الرائعة، مما مكن من تكوين السيليكا المعقدة ذات البنية النانوية، على غرار الزجاج. في حين يعتبر الزجاج عادة هشا بسبب عيوب في هيكله، فإن هذه المادة الجديدة تزيل العديد من تلك العيوب، مما يؤدي إلى مادة أقوى تشبه الفولاذ من حيث المتانة.

تعتبر عملية صنع قطعة زجاجية كبيرة خالية من العيوب أمرًا صعبًا؛ ولذلك، استخدم الباحثون قطعًا زجاجية بحجم النانو، وقاموا بتجميعها في تصميم يشبه الإطار. وكانت كل قطعة مغلفة بطبقة زجاجية سميكة تبلغ بضع مئات من الذرات. ساهمت المساحة الفارغة بين القطع في قوة المادة وخفة وزنها.

تحمل هذه المادة الجديدة إمكانات هائلة لمصنعي السيارات، لأنها تتفوق على الفولاذ في القوة بينما تكون أخف وزنًا بشكل ملحوظ. وقد يؤدي هذا إلى إنشاء مركبات أكثر أمانًا وكفاءة في استهلاك الوقود، مما سيحدث ثورة في صناعة السيارات.

علاوة على ذلك، فإن قوة المادة الفائقة تجعلها مناسبة للغاية للدروع الواقية للبدن. ويمكن أن يوفر حماية معززة لأفراد إنفاذ القانون والعسكريين، مما قد ينقذ الأرواح في ساحة المعركة أو أثناء المهام الخطرة.

نُشرت الدراسة التي تتضمن تفاصيل هذه المادة الرائدة في مجلة Cell Reports Physical Science في شهر يوليو من هذا العام. ومن المتوقع إجراء المزيد من البحث والتطوير بينما يستكشف العلماء الإمكانات والتطبيقات الكاملة لهذه المادة الاستثنائية.

مصادر:

- دراسة منشورة في مجلة Cell Reports Physical Science: [أدخل المصدر]

- المقال الأصلي: [أدخل المصدر]