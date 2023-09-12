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يوفر الجهاز البصري القضاء الآمن على مسببات الأمراض على الأسطح

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
يوفر الجهاز البصري القضاء الآمن على مسببات الأمراض على الأسطح

طور باحثون من جامعة أوساكا جهازًا بصريًا باستخدام نيتريد الألومنيوم يمكنه توليد ضوء الأشعة فوق البنفسجية العميقة للقضاء بشكل فعال على مسببات الأمراض على الأسطح. يعمل الجهاز باستخدام عملية تسمى "الجيل التوافقي الثاني"، والتي تجمع بين فوتونين من الضوء المرئي لإنشاء فوتون واحد يتمتع بضعف الطاقة والتردد في نطاق الأشعة فوق البنفسجية العميقة.

معظم المواد الشفافة لا تسمح للفوتونات بالتفاعل مع بعضها البعض، ولكن الخصائص غير الخطية لنتريد الألومنيوم تمكن من حدوث الجيل التوافقي الثاني بكفاءة في دليل موجي أقل من ميكرون واحد. استخدم الباحثون تحكمًا دقيقًا في اتجاه البلورة، واستعاروا تقنيات من معالجة أشباه الموصلات، لتصنيع الجهاز وتوليد ضوء الأشعة فوق البنفسجية العميقة ضمن نطاق ضيق يمكن أن يقتل الجراثيم بينما يكون آمنًا للبشر في الغالب.

على عكس الطرق التقليدية التي تعتمد على مصابيح excimer أو مصابيح LED التي تنبعث منها الأشعة فوق البنفسجية العميقة مباشرة، يوفر هذا الجهاز الجديد كفاءة محسنة وعمرًا أطول. إنه يعالج مشكلة تعريض الخلايا البشرية للأطوال الموجية للأشعة فوق البنفسجية الضارة. ويهدف الباحثون إلى مواصلة تطوير التكنولوجيا وتحسينها لإنشاء أجهزة تجارية مدمجة وموفرة للطاقة للتطهير العميق بالأشعة فوق البنفسجية.

ويقدم هذا الإنجاز إمكانات واعدة في مكافحة انتشار مسببات الأمراض المسببة للأمراض، وخاصة في سياق جائحة كوفيد-19 المستمرة. من خلال توفير وسيلة آمنة وفعالة لتطهير الأسطح، قد يساهم هذا الجهاز البصري في خلق بيئات أكثر نظافة وصحة.

المصدر: جامعة أوساكا

By فيكي ستافروبولو

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