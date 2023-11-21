الباحثون يطورون جزيءًا مبتكرًا لمكافحة البكتيريا المقاومة للأدوية

حقق الباحثون في جامعة ماينوث تقدمًا كبيرًا في مكافحة البكتيريا المقاومة للأدوية. تعد مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) مصدر قلق متزايد حيث تتطور البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وتصبح مقاومة للأدوية التقليدية. ويشكل هذا تهديدًا كبيرًا للصحة العامة، مما يجعل علاج العدوى أكثر صعوبة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة. واستجابة لهذه الحاجة العلمية الملحة، نجح فريق من الباحثين الدوليين في إنشاء جزيء جديد لديه القدرة على مكافحة البكتيريا المقاومة للأدوية بشكل فعال.

استخدم الباحثون مبادئ الكيمياء فوق الجزيئية، وهو مجال متخصص من الدراسة العلمية يستكشف التفاعلات بين الجزيئات، لتحقيق هذا الإنجاز. ومن خلال تسخير هذه المبادئ، اكتشف الفريق جزيئات تقتل البكتيريا بشكل فعال بينما تظهر سمية منخفضة جدًا على الخلايا البشرية السليمة. يمكن لهذا النهج المبتكر أن يمهد الطريق لاستراتيجيات علاجية جديدة لمعالجة مشكلة العدوى المقاومة للأدوية.

ويتزامن البحث، الذي نُشر في مجلة Chem، مع الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات، وهي حملة عالمية تقودها منظمة الصحة العالمية. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي والفهم لمقاومة مضادات الميكروبات للحد من ظهور وانتشار العدوى المقاومة للأدوية. إن تأثير مقاومة مضادات الميكروبات كبير، حيث توفي أكثر من 1.2 مليون شخص في عام 2019 بسبب الالتهابات البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية. يقدم هذا البحث الأمل في تطوير عوامل جديدة مضادة للميكروبات يمكنها مكافحة البكتيريا المقاومة للأدوية، مما قد ينقذ ملايين الأرواح سنويًا.

وشدد الباحث الرئيسي لوك برينان من جامعة ماينوث على أهمية هذا الاكتشاف في تعزيز فهمنا لمختلف الأمراض، من السرطان إلى التليف الكيسي. يعتمد عمل الفريق على استخدام ناقلات الأيونات الاصطناعية، والتي تسمح للملح بدخول الخلايا البكتيرية. يؤدي تدفق الملح هذا إلى تعطيل التوازن الدقيق للأيونات داخل الخلايا، مما يسبب أحداثًا كيميائية حيوية تؤدي في النهاية إلى موت الخلايا البكتيرية. وحتى سلالات البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية المتوفرة حاليًا، مثل MRSA، معرضة لهذا النهج العلاجي غير التقليدي.

يوفر هذا الاختراق الأساس لتطوير ناقلات الأنيونات كبديل واعد للمضادات الحيوية التقليدية. مع استمرار تصاعد مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات، أصبحت الحاجة إلى استراتيجيات علاجية جديدة أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. إن التعاون بين الكيميائيين وعلماء الأحياء في الريادة في تطوير عوامل جديدة مضادة للميكروبات يسلط الضوء على إمكانية اتباع نهج متعدد التخصصات لمعالجة التحديات الصحية العالمية.

أسئلة مكررة:

ما هي مقاومة مضادات الميكروبات؟

تحدث مقاومة مضادات الميكروبات (AMR) عندما تتطور الكائنات الحية الدقيقة، مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات، وتصبح مقاومة للأدوية المستخدمة لعلاج الالتهابات. وهذا يجعل علاج العدوى أكثر صعوبة، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض شديد والوفاة.

ما أهمية البحث عن البكتيريا المقاومة للأدوية؟

يعد البحث عن البكتيريا المقاومة للأدوية أمرًا ضروريًا لأن المضادات الحيوية التقليدية أصبحت أقل فعالية ضد هذه العدوى. وإذا تُرك الأمر دون رادع، فقد يؤدي ظهور البكتيريا المقاومة للأدوية إلى أزمة صحية عالمية، حيث تزداد صعوبة علاج العدوى.

ما هي الكيمياء فوق الجزيئية؟

الكيمياء فوق الجزيئية هي مجال الدراسة الذي يركز على التفاعلات بين الجزيئات. ويستكشف كيف يمكن للجزيئات أن تتجمع وتتفاعل لتشكل هياكل أكبر أو أنظمة وظيفية. وفي سياق هذا البحث، تم استخدام الكيمياء فوق الجزيئية لاكتشاف الجزيئات التي تقتل البكتيريا بشكل فعال مع تقليل السمية للخلايا البشرية السليمة.

كيف يعمل الجزيء الجديد؟

يعمل الجزيء الجديد الذي طوره الباحثون على تعطيل التوازن الدقيق للأيونات داخل الخلايا البكتيرية عن طريق السماح للملح بدخول الخلايا. يؤدي هذا الاضطراب إلى سلسلة من الأحداث البيوكيميائية التي تؤدي في النهاية إلى موت الخلايا البكتيرية. حتى سلالات البكتيريا المقاومة للأدوية، مثل MRSA، معرضة لهذا النهج العلاجي الجديد.

ما أهمية هذا البحث؟

يعد هذا البحث مهمًا لأنه يقدم حلاً محتملاً للمشكلة المتزايدة المتمثلة في البكتيريا المقاومة للأدوية. من خلال تطوير جزيء مبتكر يمكنه قتل البكتيريا بشكل فعال مع تقليل سمية الخلايا البشرية السليمة، مهد الباحثون الطريق لتطوير عوامل جديدة مضادة للميكروبات. ويمكن لهذه العوامل أن تساعد في مكافحة حالات العدوى المقاومة للأدوية وإنقاذ ملايين الأرواح في جميع أنحاء العالم.