دبس السكر الاصطناعي: طفرة في التكنولوجيا الحيوية الصناعية

قام علماء من البرازيل وأوروبا بتطوير دبس السكر الاصطناعي المعروف والقابل للتكاثر، والذي يمكن استخدامه في العمليات الصناعية المختلفة. ويشيع استخدام الدبس، وهو منتج ثانوي لإنتاج السكر الخام، في صناعات مثل إنتاج وقود الإيثانول. ومع ذلك، فإن التركيبات المتغيرة وغير المعروفة لدبس السكر الطبيعي قد شكلت تحديات في البحث العلمي والتطبيقات الصناعية.

سعى الباحثون، بتمويل من FAPESP، إلى إنشاء صيغة للخميرة تحاكي بشكل وثيق الخميرة الصناعية المستخدمة في معالجة دبس السكر. ومن خلال دراستهم، قاموا بتطوير دبس السكر الاصطناعي الموحد الذي يمكن استخدامه كوسيلة لزراعة الكائنات الحية الدقيقة في المختبرات في جميع أنحاء العالم. وهذا يسمح بمقارنة النتائج بشكل أسهل ودراسة مثبطات النمو المحددة أو المكونات الغذائية.

تضمنت المنهجية المستخدمة دمج البيانات من الأدبيات مع الأبحاث السابقة لإنشاء دبس السكر الاصطناعي بتركيبة محددة بالكامل. تم تحليل المكونات في مجموعات غذائية منفصلة، ​​وتم إجراء التعديلات لضمان سلوك الخميرة مشابهًا لما لوحظ في دبس السكر الفعلي. وكشفت الدراسة أيضًا أن وسط زراعة الخميرة الشائع الاستخدام، YPS، لا يوفر مقارنة فسيولوجية دقيقة.

تقدم نتائج هذه الدراسة مزايا كبيرة لكل من الاستخدام الصناعي والبحث العلمي. يمكن الآن تعديل تحضير دبس السكر الاصطناعي وفقًا لمتطلبات محددة، مما يسمح للباحثين بتطوير عمليات حيوية جديدة تعتمد على دبس قصب السكر، وهو مادة خام مهمة في التكنولوجيا الحيوية الصناعية.

ومن المتوقع أن يمهد هذا الاختراق الطريق لمزيد من التقدم في استخدام دبس السكر في مختلف الصناعات. يتألف فريق البحث من علماء من مؤسسات برازيلية بما في ذلك جامعة ساو باولو وجامعة ولاية كامبيناس، بالإضافة إلى باحثين أوروبيين من الجامعة التقنية في الدنمارك والشركة الألمانية الناشئة Nosh.bio GmbH.

بشكل عام، يعد تطوير دبس السكر الاصطناعي المعروف بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في مجال التكنولوجيا الحيوية الصناعية، مما يتيح إجراء أبحاث أكثر دقة وتسهيل الابتكار في العمليات الحيوية.

مصادر:

– مؤسسة الحماية من أجل الصيد في ولاية ساو باولو

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