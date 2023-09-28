العلماء يرسمون خريطة للنظام البصري المبكر للدبور الطفيلي الصغير

نجح علماء الأعصاب في معهد فلاتيرون في مدينة نيويورك في رسم خريطة للنظام البصري المبكر لدبور طفيلي مجهري. وباستخدام تقنيات التصوير المتقدمة، أعاد الباحثون بناء النظام بأكمله - من عيون الدبور إلى الخلايا العصبية في دماغه - على مستوى التشابك العصبي، مما يجعلها المرة الأولى التي يتم فيها إعادة بناء مثل هذا النظام بالكامل من عينة واحدة.

على الرغم من حجمه الصغير، يُظهر الدبور سلوكيات معقدة مثل الطيران، مما يسلط الضوء على التعقيد الملحوظ لدماغه الصغير. لقد اندهش علماء الأعصاب المشاركون في الدراسة من مستوى التعقيد الموجود في مثل هذا الدماغ الصغير. ووجدوا أن دماغ الدبور يشبه الأدمغة الأكبر حجما ولكنه أبسط وأصغر.

ويعتقد الباحثون أن دراسة أدمغة الحشرات يمكن أن توفر رؤى قيمة حول عمل الأدمغة الأكبر حجما، بما في ذلك الدماغ البشري. ومن خلال فهم المبادئ الكامنة وراء الدوائر العصبية في الحشرات، يمكن للعلماء تطبيق هذه المعرفة لتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي. إن قدرات الدماغ البشري تتجاوز قدرات الذكاء الاصطناعي، ومن خلال الكشف عن "الخلطة السرية" لعلم الأحياء، يأمل الباحثون في بناء ذكاء اصطناعي أفضل.

تعاون فريق معهد فلاتيرون مع باحثين من مجمع أبحاث جانيليا التابع لمعهد هوارد هيوز الطبي وجامعة موسكو الحكومية لإجراء هذه الدراسة. لقد اختاروا الدبور الطفيلي Megaphragma viggianii كموضوع لأبحاثهم نظرًا لحجمه المجهري وقدرته على الطيران وتحديد موقع بيض التربس، وهي حشرة تضع عليها بيضها.

كان رسم خريطة للنظام البصري المبكر للزنبور تحديًا كبيرًا للباحثين، الذين استخدموا الأشعة الأيونية والمجاهر الإلكترونية لإنشاء خريطة مفصلة. تضمنت الطرق السابقة استخدام عينات متعددة، مما أدى إلى اختلافات بين الخرائط الفردية. يسمح هذا الإنجاز بفهم شامل لكيفية مساهمة أجزاء مختلفة من عين الدبور في بصره.

وفي المستقبل، يخطط الباحثون لتوسيع جهودهم في رسم الخرائط لتشمل دماغ الدبور الكامل. ويعتقدون أنه من خلال دراسة الأدمغة الأساسية في المملكة الحيوانية، يمكنهم تحديد القواعد والآليات التي تحكم السلوكيات المعقدة، مما يوفر نظرة ثاقبة لوظيفة الدماغ وربما يعزز تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

مصادر:

- علم الأحياء الحالي، "رسم خريطة لشبكة الاتصال للنظام البصري في Wasp Megaphragma viggianii" (doi: 10.1016/j.cub.2023.01.025)