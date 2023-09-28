تقدم أنظمة التحفيز الضوئي عالية الكفاءة لمعالجة المياه

أدت دراسة تعاونية بين الأوساط الأكاديمية والشركاء الصناعيين إلى تطوير نظام تحفيز ضوئي عالي الكفاءة لمعالجة المياه. يستخدم هذا النظام محفزًا ضوئيًا TiO2 مع هيكل نانوي مسامي عالي الترتيب، إلى جانب مصابيح LED UVA، وأغشية الماء الرقيقة، وتنقية الماء. الهدف من هذا البحث هو إنشاء مفاعل حفاز ضوئي موفر للطاقة وقابل للتطوير وبسيط للتطبيقات العملية في معالجة المياه.

غالبًا ما تستخدم مفاعلات التحفيز الضوئي التقليدية مواد المسحوق النانوي، مما يمثل قيودًا من حيث الكفاءة وقابلية التوسع. ويكمن التحدي في التوزيع الفعال لكمية كبيرة من المحفز الضوئي القائم على المسحوق في المياه وضمان ترشيحه الكامل قبل إعادة المياه المعالجة إلى البيئة. للتغلب على ذلك، استخدم الباحثون محفزًا ضوئيًا مثبتًا تم زرعه مباشرة على ركيزة من التيتانيوم، مما يلغي الحاجة إلى الترشيح الفائق ويوفر الاستقرار الميكانيكي للمحفز الضوئي.

تساعد إضافة طبقات الماء الرقيقة وغسل الماء في الحفاظ على تشبع الأكسجين في المفاعل الضوئي، مما يقلل من إعادة تركيب ثقب الإلكترون. وفي اختبار تطبيقي في العالم الحقيقي، نجح مفاعل التحفيز الضوئي في تنظيف حوض استحمام ساخن مستخدم بكثافة دون استخدام مواد كيميائية. على مدار فترة شهرين، لم تتم ملاحظة أي زيادة في إجمالي المركبات العضوية (TOC) والطلب على الأكسجين الكيميائي (COD)، مما يشير إلى الأكسدة الكاملة للكيانات العضوية والبيولوجية في الماء.

ويهدف الباحثون والشركة التي تقف وراء هذا التطوير إلى مواصلة تطوير التقنيات الصديقة للبيئة لمعالجة المياه. إن التصميم البسيط وقابلية التوسع للمفاعل الضوئي، إلى جانب استخدام مصابيح LED UVA عالية الاستقرار والموفرة للطاقة، تجعله مناسبًا للتطبيقات الصناعية.

وسوف تركز الأبحاث المستقبلية على تعزيز أداء النظام في مختلف الظروف المائية، وخاصة معالجة التداخل الأيوني في البيئات المالحة. بالإضافة إلى ذلك، يستكشف الباحثون الاستخدام المحتمل لتقنية عملية الأكسدة المتقدمة (AOP) لتدمير PFAS (المواد الكيميائية إلى الأبد).

ويقربنا هذا التطور من تحقيق أنظمة تحفيز ضوئي عالية الكفاءة وعملية لمعالجة المياه، مما يعد بنهج أكثر استدامة لتنقية المياه من الملوثات العضوية والبيولوجية.

المصدر: الكيمياء الصناعية والمواد (DOI: 10.1039/D3IM00053B)