مشروع بحثي جديد يستكشف ماضي ومستقبل فقدان الجليد في غرب القطب الجنوبي

يجري الآن تعاون دولي رائد، يُعرف باسم "حساسية WAIS لدرجتين مئويتين" (SWAIS2C)، لتسليط الضوء على استجابة الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي (WAIS) لتغير المناخ في الماضي ومساره المستقبلي. ويهدف المشروع إلى استخراج عينات من الرواسب من أسفل جرف روس الجليدي، وهو أكبر جرف جليدي على الأرض.

يعتقد العلماء أن فهم كيفية استجابة غرب القارة القطبية الجنوبية للفترات الأكثر دفئًا في تاريخ الأرض يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لسلوكها في مستقبل دافئ. يواجه نظام WAIS حاليًا تهديدات كبيرة بسبب ذوبان الجليد الناجم عن المحيطات، الناجم عن ارتفاع درجة حرارة المياه العميقة المتدفقة نحو القارة القطبية الجنوبية وما حولها.

ويشير البحث إلى أن التدفق المتزايد للمياه العميقة الدافئة سوف يؤدي إلى تسريع ذوبان منطقة WAIS في العقود القادمة، بغض النظر عن انبعاثات غازات الدفيئة المستقبلية. وهذا يشكل تحديات للمجتمعات الساحلية في المناطق المنخفضة التي تخطط بالفعل وتتكيف مع ارتفاع منسوب مياه البحر.

في حين أن بعض مناطق WAIS، مثل جرف روس الجليدي، تتميز بتجويفات المحيط الباردة، فإن مناطق أخرى تشهد ارتفاعًا في درجة الحرارة. تُظهر نماذج الصفائح الجليدية أنه في ظل سيناريوهات الانبعاثات المنخفضة، والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى درجتين مئويتين فوق قيم ما قبل الصناعة، يمكن أن تظل هذه الأرفف الجليدية الكبيرة ونظام WAIS سليمين إلى حد كبير.

ومع ذلك، فإن عمليات الرصد وجمع البيانات في المناطق الرئيسية في القطب الجنوبي، مثل المنطقة الموجودة أسفل جرف روس الجليدي، محدودة. يهدف مشروع SWAIS2C إلى معالجة هذه الفجوة المعرفية عن طريق الحفر عبر الجرف الجليدي واسترجاع رواسب قاع البحر. تحتوي هذه الرواسب على معلومات مناخية قيمة من الفترات الأكثر دفئًا الماضية، مما يوفر نظرة ثاقبة حول استجابة الغطاء الجليدي للتغيرات المناخية السابقة.

يجمع هذا المشروع الطموح بين العلماء والحفارين والمهندسين والمتصلين العلميين لفهم ميكانيكا المحيطات الحالية وديناميكيات الغطاء الجليدي بشكل أفضل، بالإضافة إلى كشف السجل الجيولوجي لـ WAIS. ومن خلال تحليل العينات المستردة، يأمل الباحثون في تحديد حلقات ترقق وتفكك الجرف الجليدي في الماضي، والتي يمكن أن تساعد في التنبؤ بفقدان الجليد في المستقبل.

يساهم هذا المشروع البحثي في ​​فهمنا الأوسع لتأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي ويعزز قدرتنا على التخفيف والتكيف مع ارتفاع مستويات سطح البحر الناجم عن ذوبانه.

الأسئلة المتكررة

ما هي الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي (WAIS)؟ الطبقة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية عبارة عن كتلة من الجليد تغطي الجزء الغربي من القارة القطبية الجنوبية، وتقع على الأرض. وهي واحدة من الصفحتين الجليديتين الرئيسيتين في القارة القطبية الجنوبية، والأخرى هي الطبقة الجليدية الشرقية للقارة القطبية الجنوبية. لماذا يكون نظام WAIS عرضة لذوبان المحيطات؟ إن منطقة WAIS معرضة لذوبان الجليد الناجم عن المحيطات لأن المياه العميقة الدافئة تتدفق نحو القارة القطبية الجنوبية وحولها، مما يؤدي إلى ذوبان الأرفف الجليدية التي تدعم وتمنع الجليد الأرضي للغطاء الجليدي. ما هي أهمية مشروع SWAIS2C؟ يهدف مشروع SWAIS2C إلى استخراج رواسب قاع البحر من أسفل جرف روس الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية. تحتوي هذه الرواسب على معلومات مناخية قيمة من الفترات الأكثر دفئًا الماضية، مما يسمح للعلماء بفهم أفضل لاستجابة الغطاء الجليدي للتغيرات المناخية السابقة ووضع تنبؤات حول سلوكه المستقبلي. كيف يمكن لمشروع SWAIS2C مساعدة المجتمعات الساحلية؟ من خلال تحسين فهمنا لسلوك WAIS في الماضي والمستقبل، يمكن لمشروع SWAIS2C تقديم رؤى قيمة للمجتمعات الساحلية في المناطق المنخفضة المعرضة لخطر ارتفاع منسوب سطح البحر. يمكن أن تساعد هذه المعرفة في جهود التخطيط والتكيف للتعامل مع التغيرات الحتمية.