يلتقط العلماء البروتونات أثناء عملية التفكك باستخدام كاميرا إلكترونية فائقة السرعة

نجح الباحثون في مختبر المسرع الوطني SLAC التابع لوزارة الطاقة وجامعة ستانفورد في استخدام حيود الإلكترون فائق السرعة (UED) لمراقبة حركة ذرات الهيدروجين داخل جزيئات الأمونيا. تظهر النتائج التي توصل إليها الفريق، والتي نشرت في مجلة Physical Review Letters، إمكانات UED في تتبع ذرات الهيدروجين ونقل البروتونات.

تعتبر عمليات نقل البروتون أساسية للعديد من التفاعلات الكيميائية والبيولوجية، مثل التحفيز الإنزيمي ومضخات البروتون في الخلايا. يعد فهم التغيرات الهيكلية أثناء عمليات نقل البروتون أمرًا بالغ الأهمية ولكنه يمثل تحديًا نظرًا لطبيعتها السريعة، التي تحدث خلال الفيمتو ثانية. الأساليب الحالية، مثل إطلاق الأشعة السينية على الجزيئات، لها حدود حيث تتفاعل الأشعة السينية مع الإلكترونات وليس مع النوى الذرية.

للتغلب على هذه القيود، استخدم الباحثون MeV-UED من SLAC، وهي كاميرا حيود الإلكترون فائقة السرعة. قام الفريق بفصل إحدى روابط الهيدروجين والنيتروجين في الأمونيا باستخدام الضوء فوق البنفسجي، ثم وجه شعاعًا من الإلكترونات عبر الجزيء لالتقاط الإلكترونات المنحرفة. وقد سمح لهم ذلك بملاحظة انفصال ذرة الهيدروجين عن نواة النيتروجين والتغيرات الهيكلية الناتجة في الجزيء.

إن الوصول إلى البيانات المتعلقة بكل من الإلكترونات والنوى في نفس التجربة يثبت أنه ذو قيمة كبيرة. ومن خلال تحديد العنصر الذي يبدأ تفكك الذرة، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة لعملية تفاعلات التفكك.

إن القدرة على تتبع البروتونات أثناء عملية التفكك لها آثار مهمة لفهم آليات نقل البروتون في الكيمياء والبيولوجيا. تكافح الطرق التقليدية مثل تصوير البلورات بالأشعة السينية والمجهر الإلكتروني بالتبريد للكشف عن البروتونات، مما يجعل UED نهجًا واعدًا.

في التجارب المستقبلية، يخطط الباحثون لاستخدام الأشعة السينية في ليزر الأشعة السينية الخاص بـ SLAC، وهو مصدر الضوء المتماسك Linac (LCLS)، لمقارنة النتائج. كما أنها تهدف أيضًا إلى تعزيز شدة شعاع الإلكترون وتحسين دقة الوقت لحل الخطوات الفردية لتفكك البروتون.

يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة لدراسة عمليات نقل الهيدروجين وكشف الألغاز الكامنة وراء التفاعلات الكيميائية الرئيسية في العمليات البيولوجية المختلفة.

المصدر: مختبر المسرع الوطني SLAC

مرجع:

إليو ج. شامبينوا وآخرون، الفيمتو ثانية الإلكترونية والديناميكيات الهيكلية للهيدروجين في الأمونيا مصورة باستخدام حيود الإلكترون فائق السرعة، رسائل المراجعة الفيزيائية (2023). دوى: 10.1103/PhysRevLett.131.143001