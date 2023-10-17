اصطدام كوكبين عملاقين جليديين في عرض مبهر للضوء

في حدث فلكي رائع، اصطدم كوكبان عملاقان جليديان خارج المجموعة الشمسية في توهج من الضوء، مما أدى إلى انبعاث أعمدة من الغبار لاحظها عالم فلك هاوٍ على وسائل التواصل الاجتماعي. وتقع هذه الكواكب على بعد حوالي 1,800 سنة ضوئية من الأرض وتتحطم حول نجم يشبه الشمس. تحرك التوهج اللامع الناتج عن الاصطدام أمام النجم، مما أدى إلى تعتيمه بمرور الوقت. تم تسمية النجم ASASSN-21qj على اسم شبكة التلسكوبات التي اكتشفت في البداية تلاشي الضوء المرئي للنجم.

ولاحظ الفلكي الهاوي سطوع النجم على مدى 1,000 يوم، مما دفع فريقا من علماء الفلك الدوليين إلى إجراء المزيد من التحقيق في هذه الظاهرة. وكشف منحنى ضوء النجم أن سطوعه تضاعف عند الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء قبل ثلاث سنوات من بدء التلاشي في الضوء المرئي. ووصف الدكتور ماثيو كينورثي، المؤلف الرئيسي المشارك للدراسة من مرصد ليدن في هولندا، العواقب المحتملة لمثل هذا الاصطدام، مشيرًا إلى أن البقايا ستشبه نجمًا، وإن كانت أكثر خفوتًا وأكبر حجمًا بسبع مرات من النجم الرئيسي. نجمة في النظام.

وعلى مدار عامين، قامت شبكة من علماء الفلك المحترفين والهواة بمراقبة النجم عن كثب بحثًا عن أي تغييرات في سطوعه. وأوضح الدكتور سيمون لوك، المؤلف الرئيسي المشارك من جامعة بريستول، أن حساباتهم ونماذجهم الحاسوبية تشير إلى أن درجة حرارة وحجم ومدة المادة المتوهجة المرصودة تتوافق مع اصطدام كوكبين خارجيين عملاقين جليديين.

ومن المتوقع أن تنتشر سحابة الغبار الناتجة عن الاصطدام على طول مدار البقايا المتكونة. وستصبح هذه البقايا في النهاية كوكبًا جديدًا، ومن المرجح أن تتكثف المواد المحيطة به وتشكل مجموعة من الأقمار التي ستدور حوله. يمكن اكتشاف ضوء سحابة الغبار باستخدام التلسكوبات الأرضية بالإضافة إلى تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا. وسيراقب علماء الفلك عن كثب تطورات هذا الحدث الرائع.

مصادر:

– جامعة بريستول

– مرصد ليدن

– مجلة الطبيعة