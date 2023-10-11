اكتشف علماء الفلك تصادمًا بين الكواكب العملاقة في نظام الفضاء البعيد

أدى منشور لأحد علماء الفلك على وسائل التواصل الاجتماعي إلى اكتشاف غير متوقع لاصطدام عنيف بين كوكبين خارجيين عملاقين في نظام فضائي بعيد، يقع على بعد 1,800 سنة ضوئية من الأرض. وتسبب الاصطدام في انفجار مبهر من الضوء والغبار المنبعث من الكوكبين الجليديين.

تم هذا الاكتشاف عندما لاحظ أحد المتحمسين وجود شذوذ في منحنى الضوء لنجم يشبه الشمس وقام بتنبيه شبكة من علماء الفلك المحترفين والهواة. وشهد النجم، المسمى ASASSN-21qj، زيادة كبيرة في السطوع عند الأطوال الموجية للأشعة تحت الحمراء، قبل ثلاث سنوات من بدء التلاشي في الضوء المرئي.

ومن خلال المراقبة والتحليل المكثف، قرر الباحثون أن التفسير الأكثر احتمالا لتوهج الأشعة تحت الحمراء هو اصطدام بين كوكبين خارجيين عملاقين جليديين. وكشفت عمليات المحاكاة والحسابات الحاسوبية أن حجم ودرجة حرارة المادة المتوهجة، وكذلك مدة التوهج، تتماشى مع اصطدام هذه الكواكب.

مع مرور الوقت، تحركت سحابة الحطام الناتجة عن الاصطدام أمام النجم، مما تسبب في تعتيم واضح لسطوعه. ويتوقع علماء الفلك أن تنتشر سحابة الغبار خلال السنوات المقبلة على طول مدار بقايا الاصطدام. من المحتمل أن يتم اكتشاف تشتت الضوء باستخدام كل من التلسكوبات الأرضية وتلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا (JWST).

الباحثون متحمسون لرؤية التطورات الإضافية في هذا النظام. ويتكهنون بأن كتلة المواد المحيطة ببقايا الاصطدام يمكن أن تتكثف لتشكل سلسلة من الأقمار التي ستدور حول الكوكب المتشكل حديثًا.

نُشرت نتائج هذه الدراسة، التي تحمل عنوان "الشفق اللاحق لاصطدام الكواكب وعبور سحابة الحطام الناتجة"، في مجلة Nature.

المصادر: الطبيعة