يكشف بحث جديد عن إمكانية منع انهيار الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي

سلط مشروع بحثي دولي رائد، يُعرف باسم حساسية الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي لدرجتين من الاحترار (SWAIS2C)، الضوء على إمكانية منع انهيار الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي (WAIS). تشير النمذجة الأخيرة للصفائح الجليدية التي أجراها مجموعة من العلماء والباحثين المرموقين إلى أن نظام WAIS، الذي من المتوقع أن يفقد كتلته بسبب تغير المناخ والاحتباس الحراري للمحيطات، لا يزال قابلاً للإنقاذ.

وخلافا للاعتقاد الشائع، وجد الباحثون أن الحفاظ على أكبر الرفوف الجليدية على الأرض - روس ورون فيلتشنر - أمر بالغ الأهمية في تثبيت استقرار المناطق الجليدية الكبيرة داخل الجزء الداخلي من غرب القطب الجنوبي. وفي حين أن بعض تجاويف المحيطات الموجودة أسفل الأرفف الجليدية ترتفع درجة حرارتها بالفعل، فلا تزال هناك مناطق يظل فيها الجليد باردًا، مما يوفر الأمل في الحفاظ على الغطاء الجليدي.

واستنادًا إلى البيانات الموجودة، يرى العلماء أنه إذا تمكنا من إبقاء مستويات الاحتباس الحراري قريبة أو أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، فإن الرفوف الجليدية الكبيرة ونظام WAIS ستظل سليمة إلى حد كبير. وتتوافق هذه النتيجة مع عتبة 1.5 درجة مئوية المحددة بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015. وإذا لم يتم تجاوز هذه العتبة، فإن إجمالي المساهمة في ارتفاع مستوى سطح البحر من الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي بحلول عام 2100 يمكن أن يقتصر على نطاق يتراوح بين 0.12 و0.44 متر.

ومع ذلك، وبالنظر إلى المسار الحالي، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة السطحية العالمية عتبة 1.5 درجة، فإن احتمال ذوبان الغطاء الجليدي قائم لرفع مستويات سطح البحر العالمية بما يصل إلى ثلاثة أمتار. سيكون لانهيار نظام WAIS عواقب وخيمة، بما في ذلك الفيضانات واسعة النطاق وتشريد المجتمعات الساحلية.

ولمعالجة هذا القلق الملح، قام مشروع SWAIS2C بمهمة حيوية لاستعادة المعلومات البيئية الأساسية من الجليد والرواسب في موقعين مختلفين على جرف روس الجليدي. يتضمن هذا المسعى الرائد الحفر في عمق قاع البحر في القطب الجنوبي على مسافة كبيرة من قاعدة رئيسية وبالقرب من مركز WAIS. ومن خلال جمع عينات الرواسب وتحليل كيفية تفاعل الجرف الجليدي مع درجات الحرارة المتفاوتة، يهدف المشروع إلى الحصول على فهم شامل لحساسية جرف روس الجليدي ونظام WAIS لارتفاع درجات الحرارة في الماضي.

يوفر هذا البحث الجديد الأمل في الحفاظ على نظام WAIS ويؤكد على الدور الحاسم للتعاون الدولي في مكافحة تغير المناخ. من خلال اكتساب فهم أعمق للجروف الجليدية واستجاباتها لظاهرة الاحتباس الحراري، يمكننا العمل على تنفيذ تدابير فعالة للتخفيف من الانهيار المحتمل والعواقب المدمرة لـ WAIS على المجتمعات الساحلية في جميع أنحاء العالم.

الأسئلة الشائعة

1. كيف يمكن منع انهيار الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي؟

ومن خلال الحفاظ على أرفف روس ورون فيلتشنر الجليدية، التي تعمل على تثبيت مناطق كبيرة من الجليد داخل الجزء الداخلي من غرب القارة القطبية الجنوبية، لا يزال هناك أمل في منع انهيار الطبقة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية.

2. ما أهمية عتبة 1.5 درجة مئوية؟

وتمثل عتبة 1.5 درجة مئوية، التي تم تحديدها بموجب اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، حدا حاسما للتخفيف من تأثير الانحباس الحراري العالمي. ومن خلال البقاء تحت هذه العتبة، فمن المحتمل أن نتمكن من الحد من إجمالي المساهمة في ارتفاع مستوى سطح البحر من الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي بحلول عام 2100.

3. ما هي العواقب التي قد تترتب على انهيار الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي؟

يمكن أن يؤدي انهيار الطبقة الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية إلى فيضانات واسعة النطاق ونزوح المجتمعات الساحلية على مستوى العالم. ومن الأهمية بمكان منع هذا الانهيار لتجنب العواقب المدمرة.

4. ما هو مشروع SWAIS2C؟

يعد مشروع حساسية الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي لدرجتين من الاحترار (SWAIS2C) بمثابة تعاون دولي يضم العلماء والحفارين والمهندسين والعاملين في مجال التواصل العلمي. هدفها هو فهم تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري على الطبقة الجليدية في غرب القطب الجنوبي وتحديد طرق منع انهيارها.

5. كيف يقوم مشروع SWAIS2C بجمع البيانات؟

يقوم مشروع SWAIS2C بالتنقيب عبر آلاف الأقدام من الجليد في موقعين مختلفين، هما Kamb Ice Stream وCrary Ice Rise، لاستعادة نوى الرواسب. ومن خلال تحليل هذه النوى ومقارنة البيانات، يكتسب الباحثون نظرة ثاقبة حول كيفية استجابة الجرف الجليدي لدرجات الحرارة المختلفة وأحداث الاحترار الماضية.