يطور العلماء أداة تعتمد على البكتيريا لفهم العلاقة بين بنية عضية الخلية ووظيفتها

طور باحثون من جامعة جونز هوبكنز أداة تعتمد على البكتيريا لدراسة العلاقة بين بنية ووظيفة عضيات الخلية. تستهدف الأداة الغشاء الخارجي للعضيات وتفككه، مما يسمح للعلماء بدراسة كيفية تأثير التغيرات في الشكل على وظيفة العضية. نُشرت نتائج الدراسة، التي ركزت على الميتوكوندريا وأجسام جولجي والنواة، في مجلة Cell Reports.

تُعرف الميتوكوندريا بأنها مراكز الطاقة في الخلايا، بينما تعمل أجسام جولجي كمصانع وحزم للبروتينات، وتعمل النواة كمركز تحكم في الخلية. إحدى الملاحظات المثيرة للاهتمام التي قدمها الباحثون هي أن التغيرات في الشكل يمكن أن تؤثر على وظيفة العضية. على سبيل المثال، في الأفراد المصابين بمرض الزهايمر، تصبح الميتوكوندريا متضخمة وغير منظمة، وفي أولئك الذين يعانون من مرض الشيخوخة المتسارعة، تكون النواة مشوهة.

الأداة التي طورها الباحثون، والتي تسمى ActuAtor، تستخدم بكتيريا الليستيريا لاستهداف وكسر الأغشية العضوية المفتوحة من داخل الخلية. كانت الطرق السابقة لدراسة العضيات تتضمن فحص الخلية من الخارج، لكن ActuAtor يسمح بالاستهداف الدقيق والتلاعب من داخل الخلية. أظهر الباحثون فعالية ActuAtor من خلال تفتيت الميتوكوندريا بنجاح في الخلايا الظهارية البشرية.

علاوة على ذلك، تم إعادة استخدام ActuAtor لتشتيت مجاميع البروتين التي تتراكم في الخلايا تحت الضغط البيئي، مثل التغيرات في درجة الحرارة أو نقص الأكسجين. ويعتقد الباحثون أن هذا التطبيق للأداة قد يكون له آثار على علاج أمراض التنكس العصبي مثل التصلب الجانبي الضموري، والتي تتميز بتراكم البروتين في خلايا الدماغ.

تقدم هذه الأداة المعتمدة على البكتيريا طريقة جديدة لدراسة العلاقة بين بنية العضية ووظيفتها داخل الخلايا. مزيد من البحث باستخدام ActuAtor قد يسلط الضوء على كيفية تأثير التغيرات في شكل العضية على العمليات الخلوية والمساهمة في تطور الأمراض المختلفة.

المصدر: كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز [لم يتم توفير عنوان URL]