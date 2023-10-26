يمكن لشبكات الأقفاص الكربونية أن تحدث ثورة في الموصلية الفائقة في درجات الحرارة العالية

في بحث رائد نُشر في مجلة العلوم المتقدمة، توصل العلماء في معهد شنتشن للتكنولوجيا المتقدمة إلى تنبؤ مذهل. ومن خلال استكشاف إمكانات شبكات القفص الكربوني، اقترح الباحثون إمكانية تحقيق الموصلية الفائقة فوق 100 كلفن - وهي درجة حرارة بارزة من شأنها أن تتجاوز الكربيدات التقليدية.

الموصلية الفائقة هي ظاهرة حيث يمكن لبعض المواد توصيل التيار الكهربائي بدون مقاومة، مما يسمح بنقل الكهرباء بكفاءة دون أي فقدان للطاقة. ومع ذلك، تتطلب معظم الموصلات الفائقة درجات حرارة منخفضة للغاية لإظهار هذا السلوك. يعد اكتشاف المواد التي يمكنها تحقيق الموصلية الفائقة في درجات حرارة أعلى أمرًا حيويًا لتقدم التكنولوجيا، حيث يمكن أن يؤدي إلى شبكات طاقة أكثر كفاءة، وأجهزة كمبيوتر أسرع، ومغناطيسات أكثر قوة.

استخدم الباحثون حسابات المبادئ الأولى لتصميم الكربيدات ذات الخصائص الهيكلية لشبكات القفص الكربوني. تتميز هذه الهياكل، التي تسمى C24 وC32، بوحدات مترابطة تشبه القفص والتي تخلق تكوينات بلورية. ومن خلال إدخال المنشطات المعدنية إلى شبكات القفص الكربوني هذه، توقع الباحثون ظهور الموصلية الفائقة في درجات الحرارة العالية.

وكانت النتائج مذهلة. أظهرت بلورات شبكة القفص C24 المطلية بمعادن مختلفة، بما في ذلك Na وMg وAl وIn وTl، موصلية فائقة فوق 100 كلفن. ويعد هذا إنجازًا رائعًا، لأنه يتجاوز درجة الحرارة الحرجة البالغة 77 كلفن، وهي نقطة غليان النيتروجين السائل. .

ما يميز هياكل شبكة القفص الكربوني هو اقتران الإلكترون والفونون القوي الذي تظهره، والذي يخلق تفاعلات قوية بين الإلكترونات والاهتزازات في الشبكة البلورية. هذه التفاعلات حاسمة لظهور الموصلية الفائقة. ووجد الباحثون أن اختيار المعادن وتركيزها في شبكات القفص الكربوني لعب دورًا مهمًا في تحديد خصائص التوصيل الفائق.

يفتح هذا البحث إمكانيات مثيرة لتطوير الموصلات الفائقة عند درجات الحرارة العالية. إنه يوفر وسيلة جديدة واعدة للعلماء لاستكشاف وإلهام المزيد من التحقيقات في الكربيدات كأساس للموصلات الفائقة عالية الحرارة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي الموصلية الفائقة؟

ج: الموصلية الفائقة هي ظاهرة حيث يمكن لبعض المواد توصيل التيار الكهربائي بمقاومة صفر، مما يسمح بنقل الكهرباء بكفاءة دون أي فقدان للطاقة.

س: ما أهمية تحقيق الموصلية الفائقة عند درجات الحرارة المرتفعة؟

ج: تعتبر الموصلية الفائقة في درجات الحرارة العالية أمرًا بالغ الأهمية لتقدم التكنولوجيا لأنها قد تؤدي إلى شبكات طاقة أكثر كفاءة، وأجهزة كمبيوتر أسرع، ومغناطيسات أكثر قوة.

س: ما هي شبكات القفص الكربوني؟

ج: شبكات القفص الكربوني هي هياكل كربونية تتميز بوحدات مترابطة تشبه القفص، مما يخلق تكوينات بلورية فريدة من نوعها.

س: ما الذي يميز هياكل شبكة القفص الكربوني؟

ج: تُظهر هياكل شبكة القفص الكربوني اقترانًا قويًا بين الإلكترون والفونون، مما يؤدي إلى تفاعلات قوية بين الإلكترونات والاهتزازات في الشبكة البلورية.

س: كيف تمكن الباحثون من تحقيق الموصلية الفائقة في درجات الحرارة العالية في شبكات القفص الكربوني؟

ج: أدخل الباحثون المنشطات المعدنية إلى شبكات القفص الكربوني، مما أدى إلى ظهور موصلية فائقة عند درجات الحرارة العالية.

س: ما هي المعادن المستخدمة لتحقيق الموصلية الفائقة في درجات الحرارة العالية في شبكات القفص الكربوني؟

ج: استخدم الباحثون معادن مثل Na وMg وAl وIn وTl لتحقيق موصلية فائقة عند درجات الحرارة العالية في شبكات القفص الكربوني.

س: ما أهمية تحقيق الموصلية الفائقة فوق 100 كلفن؟

ج: إن تحقيق الموصلية الفائقة فوق 100 كلفن يفوق الكربيدات التقليدية ويفتح إمكانيات جديدة لتطوير الموصلات الفائقة عند درجات الحرارة العالية.