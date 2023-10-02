الباحثون يحققون تقدمًا في تحويل الماس إلى محاكيات كمومية

حقق علماء من جامعة واشنطن في سانت لويس خطوات كبيرة في تحويل الماس إلى أجهزة محاكاة كمومية، وفقا لدراسة نشرت في مجلة Physical Review Letters. استخدم الفريق، بقيادة الأستاذ المساعد في الفيزياء تشونغ زو، الماس كنظام كمي عن طريق قصفه بذرات النيتروجين لإحداث عيوب في البنية البلورية. ثم امتلأت هذه العيوب بالإلكترونات التي تمتلك خصائص كمومية مثل الدوران والمغناطيسية.

وباستخدام هذا التركيب البلوري غير الكامل، تمكن الباحثون من محاكاة ديناميكيات الكم المعقدة، وهي مهمة صعبة للغاية بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية. تتمتع الأنظمة الكمومية بأبعاد متزايدة بشكل كبير مع كل جسيم مضاف، مما يجعل من الصعب محاكاتها باستخدام طرق الحوسبة التقليدية. ومع ذلك، من خلال هندسة نظام كمي يمكن التحكم فيه داخل الماس، تمكن الفريق من محاكاة الظواهر الكمومية بشكل مباشر ومراقبة النتائج.

النظام الذي أنشأه زو وفريقه كان قادرًا على الحفاظ على الاستقرار لمدة تصل إلى 10 مللي ثانية، وهي فترة زمنية ممتدة في العالم الكمي. على عكس المحاكيات الكمومية الأخرى التي تتطلب درجات حرارة شديدة البرودة، يعمل هذا النظام القائم على الماس في درجة حرارة الغرفة. ولمنع التسخين الحراري، حيث يمتص النظام الطاقة الزائدة ويفقد ميزاته الكمومية الفريدة، قاد الباحثون النظام بسرعة كافية لتأخير هذه العملية والحفاظ على الاستقرار.

يفتح هذا التقدم في أجهزة المحاكاة الكمومية القائمة على الألماس إمكانيات جديدة لدراسة فيزياء الكم للعديد من الأجسام، والتنبؤ بالظواهر الناشئة، وتطوير أجهزة استشعار كمومية حساسة بشكل متزايد. كلما طالت فترة قدرة النظام الكمي على الحفاظ على حالته الكمومية، زادت حساسيته. يتعاون زو وفريقه مع علماء آخرين للحصول على رؤى جديدة عبر مختلف التخصصات، بما في ذلك الفيزياء وعلوم الأرض وعلم الأحياء.

يعرض هذا البحث إمكانات الماس كمورد قيم في مجال الحوسبة الكمومية والمحاكاة. ومن خلال تسخير الخصائص الكمومية لهذه البلورات، يمكن للعلماء استكشاف الأعمال المعقدة للعالم الكمي بشكل أكبر وتطوير التطبيقات العملية في مجموعة واسعة من المجالات.

مرجع:

Guanghui He et al، المعالجة الحرارية السابقة لشبه الندف في مجموعة دوران ثنائي القطب مضطربة في الماس، رسائل المراجعة الفيزيائية (2023). دوى: 10.1103/PhysRevLett.131.130401

المصدر

جامعة واشنطن في سانت لويس