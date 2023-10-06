الباحثون يطبعون عجلة روفر ثلاثية الأبعاد لمهمة ناسا القمرية

نجح الباحثون في مختبر أوك ريدج الوطني (ORNL)، بالشراكة مع وكالة ناسا، في طباعة نموذج أولي لعجلة ثلاثية الأبعاد لمركبة متجولة على سطح القمر، مما يعرض قدرات التصنيع الإضافي لاستكشاف الفضاء. وتم تصميم العجلة المطبوعة ثلاثية الأبعاد على غرار تصميم العجلات المستخدمة في مركبة ناسا المتطايرة التي تحقق في الاستكشاف القطبي (VIPER)، والتي من المقرر إرسالها إلى القمر في عام 3.

في حين أن النموذج الأولي للعجلة لن يتم استخدامه في مهمة ناسا الفعلية، إلا أنه تم إنشاؤه لتلبية نفس مواصفات التصميم مثل عجلات VIPER. الهدف هو التحقق من صحة طريقة التصميم والتصنيع وإمكانية استخدام هذه التكنولوجيا للمركبات الجوالة على القمر والمريخ في المستقبل. ويخطط الباحثون لإجراء اختبارات إضافية للتأكد من فعالية العجلة المطبوعة ثلاثية الأبعاد.

يوفر التصنيع الإضافي العديد من المزايا لاستكشاف الفضاء، بما في ذلك تقليل استخدام الطاقة، وهدر المواد، ومدة الإنتاج. فهو يسمح بالتصاميم المعقدة وتخصيص خصائص المواد. كان مرفق العرض التوضيحي للتصنيع (MDF) التابع لـ ORNL في طليعة أبحاث وتطوير التصنيع الإضافي، حيث يعمل على تطبيقات مختلفة عبر قطاعات مختلفة.

تم إنتاج النموذج الأولي لعجلة العربة الجوالة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد متخصصة في ORNL. استخدمت الطابعة أشعة ليزر منسقة ولوحة بناء دوارة لإذابة المسحوق المعدني بشكل انتقائي في الشكل المطلوب. وتنفرد هذه الطابعة بقدرتها على طباعة الأجسام الكبيرة مع حدوث الخطوات بشكل متزامن ومستمر، مما يزيد من معدلات الإنتاج والكفاءة.

أصبح نجاح هذا المشروع ممكنًا بفضل التعاون بين ORNL وNASA. وفقًا لبريان جيبسون، الباحث الذي قاد المشروع، فإن التعاون مع وكالة ناسا دفع التكنولوجيا إلى الأمام وحقق إنجازًا بارزًا. تعرض العجلة النموذجية، المصنوعة من سبيكة قائمة على النيكل، قدرات التصنيع الإضافي، مما يسمح بمزيد من التعقيد في تصميم الحافة دون تكاليف إضافية أو صعوبات في التصنيع.

ساهمت خبرة الباحثين في أتمتة العمليات والتحكم في الماكينات، بالإضافة إلى استخدام البرامج التي تم تطويرها في ORNL، في نجاح المشروع. قام البرنامج بتقسيم تصميم العجلة إلى طبقات وموازنة عبء العمل بين أجهزة الليزر لتحقيق معدل إنتاج مرتفع.

يمكن أن يكون لهذا الاختراق في تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد آثار كبيرة على مهمات استكشاف الفضاء المستقبلية. إن القدرة على إنتاج أجزاء متخصصة بسرعة وفعالية من حيث التكلفة باستخدام التصنيع الإضافي يمكن أن تحدث ثورة في عملية التصنيع للتطبيقات الفضائية.

مصادر:

– مختبر أوك ريدج الوطني (ORNL)

- ناسا