الباحثون يطبعون النموذج الأولي لعجلة القمر روفر بالتعاون مع وكالة ناسا

تعاون الباحثون في مختبر أوك ريدج الوطني (ORNL) التابع لوزارة الطاقة مع وكالة ناسا لطباعة نموذج أولي ثلاثي الأبعاد لعجلة روفر قمرية بنجاح بناءً على التصميم الذي تستخدمه وكالة ناسا. يوضح هذا المشروع إمكانية التصنيع الإضافي لإنشاء أجزاء متخصصة مطلوبة لاستكشاف الفضاء.

تم تصميم النموذج الأولي للعجلة المطبوعة ثلاثية الأبعاد على غرار العجلات خفيفة الوزن لمركبة ناسا المتطايرة التي تحقق في الاستكشاف القطبي (VIPER)، والتي من المقرر إرسالها إلى القمر في عام 3 لرسم خريطة للجليد والموارد المحتملة في القطب الجنوبي للقمر. على الرغم من أنه لن يتم استخدام النموذج الأولي في المهمة الفعلية، إلا أنه تم إنشاؤه لتلبية نفس مواصفات التصميم مثل العجلات المصنوعة لـ VIPER.

استخدم فريق ORNL طابعة ثلاثية الأبعاد متخصصة مع جهازي ليزر منسقين ولوحة بناء دوارة لإذابة المسحوق المعدني بشكل انتقائي وإنشاء الشكل المصمم للعجلة. سمحت عملية التصنيع المضافة هذه بمزيد من التعقيد في التصميم ودمج المزيد من الميزات في قطعة واحدة، مع تقليل الوقت والعمل المطلوبين.

يوفر التصنيع الإضافي العديد من المزايا لاستكشاف الفضاء، بما في ذلك تقليل استخدام الطاقة، وهدر المواد، ومدة الإنتاج، بالإضافة إلى القدرة على تخصيص خصائص المواد. كان مرفق العرض التوضيحي للتصنيع (MDF) التابع لـ ORNL في طليعة تطوير هذه التكنولوجيا لمختلف التطبيقات في قطاعات الطاقة النظيفة والنقل والتصنيع لأكثر من عقد من الزمان.

يسلط نجاح هذا المشروع الضوء على أهمية التعاون بين الوكالات ودوره في دفع تكنولوجيا التصنيع المضافة إلى الأمام. تعتبر عجلة النموذج الأولي بمثابة علامة فارقة في تطوير هذه التكنولوجيا لتطبيقات استكشاف الفضاء.

وستجري وكالة ناسا مزيدًا من الاختبارات والتحقق من صحة أداء العجلة المطبوعة ثلاثية الأبعاد لمقارنتها بعجلة مصنعة تقليديًا سيتم استخدامها في مهمة القمر القادمة. يمهد هذا المشروع الطريق للاستخدام المحتمل للتصنيع الإضافي في المركبات الفضائية القمرية أو المريخية المستقبلية، بالإضافة إلى التطبيقات الفضائية الأخرى.

مصادر:

– مختبر أوك ريدج الوطني التابع لوزارة الطاقة (ORNL)

- ناسا