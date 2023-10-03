يقوم الباحثون بتطوير رقعة استشعار يمكن ارتداؤها لمراقبة مستويات المضادات الحيوية بشكل مستمر

ابتكر الباحثون في مختبرات سانديا الوطنية رقعة استشعار يمكن ارتداؤها يمكنها مراقبة مستويات مضاد حيوي مهم يسمى فانكومايسين بشكل مستمر. يعتبر الفانكومايسين مضاد حيوي "خط الدفاع الأخير" يستخدم لعلاج الالتهابات البكتيرية الشديدة. تعد المراقبة المستمرة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للفانكومايسين نظرًا لوجود نطاق ضيق يقتل فيه البكتيريا بشكل فعال دون الإضرار بالمريض.

تتكون رقعة المستشعر من إبر مجهرية وأجهزة استشعار نانوية. يتم تعديل الإبر الدقيقة، المستخدمة عادة في أقلام الأنسولين، باستخدام أسلاك ذهبية، وأقطاب كهربائية مرجعية، وأقطاب كهربائية مضادة. قام الباحثون بربط أجهزة استشعار نانوية كيميائيًا، تُعرف باسم الأبتمرات، بالسطح المكشوف من أسلاك الذهب. هذه الأبتمرات عبارة عن خيوط من الحمض النووي تغير شكلها عندما ترتبط بالفانكومايسين، مما يؤدي إلى زيادة التيار الكهربائي الذي يكتشفه نظام الاستشعار.

ولاختبار فعالية رقعة المستشعر، أجرى الباحثون تجارب باستخدام محلول ملحي ودم بقرة غير مخفف. نجح النظام في اكتشاف الفانكومايسين في هذه المحاليل. بالإضافة إلى ذلك، اختبر الباحثون وظيفة الرقعة عن طريق إدخالها في جلد الخنزير ومراقبة الإشارة الإلكترونية. حافظت الرقعة على إشارتها واكتشفت الفانكومايسين بنجاح في هذا الاختبار أيضًا.

الخطوة التالية للباحثين هي الشراكة مع مجموعة بحثية أخرى لاختبار نظام تصحيح الاستشعار في البشر أو الحيوانات الأخرى لفترة طويلة من الزمن. وإذا ثبت نجاحها، فقد يكون لهذه التكنولوجيا آثار كبيرة في مجال الرعاية الصحية. ويمكن أن يمكّن مقدمي الرعاية الصحية من مراقبة مستويات المضادات الحيوية لدى المرضى في الوقت الفعلي، مما يسمح بعلاج أكثر فعالية وشخصية. علاوة على ذلك، يمكن تطوير أنظمة مماثلة تحتوي على أبتامرات الحمض النووي المختلفة لمراقبة البروتينات أو الجزيئات الأخرى في الجسم، مما يساعد في التشخيص السريع للأمراض وتحسين الفرز في حالات الطوارئ.

المصدر: مجلة أجهزة الاستشعار الحيوية والإلكترونيات الحيوية

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