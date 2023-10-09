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علوم

رؤى جديدة في الآليات الجزيئية للعدوى الفطرية

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 9، 2023
رؤى جديدة في الآليات الجزيئية للعدوى الفطرية

كشفت الأبحاث التي أجراها فريق من جامعة هاينريش هاينه دوسلدورف (HHU) عن آلية مهمة في تنظيم الالتهابات الفطرية على المستوى الجزيئي. يمكن أن يكون للعدوى الفطرية عواقب وخيمة على البشر والحيوانات والنباتات، مما يجعل من الضروري تطوير استراتيجيات دفاعية فعالة. ركزت الدراسة على فهم تنظيم الحمض النووي الريبوزي (RNA) لمسببات الأمراض الفطرية، وهي منطقة لا تزال غير مفهومة جيدًا.

استخدم فريق البحث، بالتعاون مع مجموعات من فرانكفورت وآخن، تقنية وضع علامات الحمض النووي الريبوزي (RNA) لدراسة دور بروتين ربط الحمض النووي الريبي (RNA) يسمى Khd4 في نمو الخيوط المعدية، وهو شكل من الفطريات الشبيهة بالخيوط التي تسبب العدوى. اكتشفوا أن Khd4 ينظم نمو الخيوط المعدية عن طريق التحكم في استقرار mRNA، والذي بدوره ينظم حركة الأغشية، أي تبادل المواد بين الفطر وبيئته.

يفتح هذا المفهوم التنظيمي الجديد فرصًا لتطوير عوامل مضادة للفطريات جديدة تستهدف البروتينات المرتبطة بالحمض النووي الريبي (RNA). من خلال استهداف هذه البروتينات، قد يكون من الممكن تعطيل استقرار mRNAs ومنع نمو الخيوط المعدية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تطوير مبيدات الفطريات أكثر فعالية.

تم إجراء الدراسة من خلال التعاون الوثيق بين مختلف المرافق في جامعة HHU والشركاء الخارجيين. ضم فريق البحث سريميناكشي سانكارانارايانان، المؤلف الرئيسي والحاصل على درجة الدكتوراه. طالب، والدكتور كارل هاج، الذي ركز على مقارنة الفطريات المسببة للأمراض النباتية والبشرية. تم إجراء تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) في مركز البحوث الطبية البيولوجية في HHU، وتم إجراء تحليل المعلومات الحيوية بواسطة الدكتورة كاثي زارناك من جامعة جوته في فرانكفورت أم ماين.

تسلط نتائج البحث الضوء على أهمية التعاون متعدد التخصصات، مع التكامل الوثيق بين الجوانب النظرية والتجريبية. تم تسهيل هذا النهج التعاوني من خلال مركز الأبحاث التعاونية "MibiNet"، الذي تأسس في عام 2023. وكانت مساهمة الأستاذة الدكتورة آنا ماتوسزينسكا من جامعة آخن للتكنولوجيا (RWTH) مفيدة أيضًا في نجاح المشروع.

بشكل عام، توفر هذه الدراسة رؤى جديدة حول الآليات الجزيئية للعدوى الفطرية وتقدم أهدافًا محتملة لتطوير عوامل مضادة للفطريات جديدة. يمكن أن يؤدي إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال إلى استراتيجيات أكثر فعالية لمكافحة الأمراض الفطرية لدى البشر والحيوانات والنباتات.

المصدر: وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (2023). دوى: 10.1073/pnas.2301731120

By مامفو بريشيا

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