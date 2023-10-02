تشير الأبحاث الجديدة إلى أن الزئبق يتقلص

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن كوكب عطارد مستمر في الانكماش والانكماش في الحجم. ويعتقد أن عطارد بدأ بالانكماش منذ ثلاثة مليارات سنة على الأقل، وربما كان معدل الانكماش يتناقص بمرور الوقت. وتشير النماذج والملاحظات إلى أن نصف قطر الكوكب ربما انخفض بما يصل إلى 7 كيلومترات. أدى انكماش الكوكب إلى تكوين هياكل تكتونية طويلة تُعرف باسم المنحدرات الفصوصية على سطحه.

أثناء دراسة البيانات من مهمة ماسنجر التابعة لناسا (2011-2015)، اكتشف بنيامين مان، وهو طالب باحث في الجامعة المفتوحة، أشكالًا أرضية صغيرة تسمى جرابينز على عطارد. Grabens عبارة عن أشكال أرضية صغيرة ضحلة لا يُتوقع أن تبقى على قيد الحياة لمئات الملايين من السنين. ومن خلال قياس أعماق الحفريات وحساب وقت تكوينها، وجد الباحثون أن العديد من هذه السمات من المحتمل أن تكون قد تشكلت في بضع مئات الملايين من السنين الماضية.

يشير وجود هذه الحواجز على الهياكل التكتونية الانضغاطية الكبيرة إلى أن التكتونية الحديثة، وهي تصدع أو طي الطبقة الخارجية للكوكب، منتشرة على نطاق واسع على عطارد. توفر هذه النتيجة دليلًا قويًا على الانكماش المستمر للكوكب حتى يومنا هذا.

تثير الدراسة، التي نشرت في مجلة Nature Geoscience، تساؤلات حول الخصائص الكيميائية الحرارية لداخل عطارد وتسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث. ستوفر مهمة BepiColombo القادمة، وهي مهمة أوروبية يابانية مشتركة من المقرر إطلاقها في عام 2026، صورًا أكثر تفصيلاً لسطح عطارد، مما يسمح للباحثين بتوضيح حجم ومدى حركات الصدع الأخيرة على الكوكب.

المصادر: علوم الأرض الطبيعية