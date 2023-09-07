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تشير الأبحاث إلى أن المريخ يحتوي على معادن أقل بكثير من الأرض

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 7، 2023
تشير الأبحاث إلى أن المريخ يحتوي على معادن أقل بكثير من الأرض

كشفت دراسة جديدة أن المريخ يحتوي على عدد أقل بكثير من المعادن مقارنة بالأرض. في حين أن هناك ما يقرب من 6,000 معدن معروف على الأرض، لم يسجل المريخ سوى 161 معدنًا على مدار أكثر من 50 عامًا من البحث.

قامت الدراسة، التي أجراها هازن وآخرون، بتحليل تكوين المعادن وتطورها على المريخ بناءً على المهام السابقة وتحليلات النيازك المريخية. وحدد الباحثون 20 نمطًا لتكوين المعادن على المريخ، بينما يوجد على الأرض 57 نمطًا.

خلال المراحل الأولى من تاريخ كلا الكوكبين، تشكلت المعادن بطرق مماثلة. من المرجح أن المعادن الأولى على الأرض والمريخ تبلورت مباشرة من الصهارة المبردة. ولعب النشاط الحراري المائي أيضًا دورًا في تكوين المعادن على كلا الكوكبين. ومع ذلك، مرت الأرض بمراحل واسعة من التنوع منذ مليارات السنين بسبب تكتونية الصفائح وتطور الحياة، وهي عمليات لم يتم ملاحظتها على المريخ.

تشير النتائج إلى أن المريخ لديه مسارات أقل لتكوين المعادن مقارنة بالأرض. في حين أنه من الممكن أن تكون هناك مراحل معدنية غير مكتشفة على المريخ، إلا أن العدد الإجمالي للمعادن المريخية لا يزال أقل بكثير من المعادن الموجودة على الأرض.

وتلقي الدراسة، التي نشرت في مجلة الأبحاث الجيوفيزيائية: الكواكب، الضوء على الاختلافات بين التركيبات المعدنية للمريخ والأرض. إن فهم هذه الفروق يمكن أن يوفر رؤى قيمة حول التاريخ الجيولوجي وقابلية المريخ للسكن.

أصبح هذا البحث ممكنًا من خلال تحليل البيانات من بعثات المريخ السابقة ودراسة النيازك المريخية. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاستكشاف وفهم التنوع المعدني للكوكب الأحمر بشكل كامل.

مصادر:
– روبرت م. هازن وآخرون، حول تنوع وتشكيل المعادن المريخية، مجلة البحوث الجيوفيزيائية: الكواكب. دوى: 10.1029/2023JE007865
– الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي (AGU)

By مامفو بريشيا

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