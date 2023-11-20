اكتشاف نادر في علم الكم يفتح إمكانية التبديل المثالي في الأجهزة الكمومية

حقق علماء الكم اكتشافًا رائدًا يمكن أن يحدث ثورة في مجال تكنولوجيا الكم. وكشفت أبحاثهم، التي قادتها جامعة بريستول ونشرت في مجلة ساينس، عن ظاهرة نادرة داخل معدن فريد أحادي البعد يسمى البرونز الأرجواني. هذا الاكتشاف لديه القدرة على فتح عملية إنشاء "مفتاح مثالي" في الأجهزة الكمومية، القادرة على الانتقال بسلاسة بين كونها عازلًا وموصلًا فائقًا.

وفي الدراسة، وجد الباحثون أن التغييرات الصغيرة في المادة، مثل التعرض للحرارة أو الضوء، يمكن أن تؤدي إلى انتقال فوري من حالة عازلة ذات موصلية صفرية إلى حالة فائقة التوصيل ذات موصلية غير محدودة، والعكس صحيح. هذا التنوع الاستقطابي الرائع، والمعروف باسم "التناظر الناشئ"، يمكن أن يمهد الطريق لتطوير مفاتيح تشغيل/إيقاف مثالية في تكنولوجيا الكم المستقبلية.

وأعرب المؤلف الرئيسي نايجل هوسي، أستاذ الفيزياء بجامعة بريستول، عن سعادته بشأن الآثار المحتملة لهذا الاكتشاف. وأوضح أن هذه الرحلة بدأت منذ 13 عاماً عندما حصل على دكتوراه. قام الطلاب بقياس المقاومة المغناطيسية للبرونز الأرجواني. أدى غياب تفسير متماسك لسلوك المادة إلى وضع البيانات جانبًا حتى لقاء صدفة مع الفيزيائي الدكتور بيوتر تشودزينسكي في عام 2017.

اقترح الدكتور تشودزينسكي نظرية تتضمن التداخل بين إلكترونات التوصيل والجسيمات المركبة المعروفة باسم الإكسيتونات المظلمة، والتي من شأنها أن تفسر ارتفاع المقاومة الملحوظ في البرونز الأرجواني. وبالتعاون في تجربة لاختبار هذه النظرية، أكد الباحثون صحة اقتراح الدكتور تشودزينسكي.

ووجد الباحثون أيضًا أن مقاومة المادة تتبع اعتمادًا خطيًا على درجة الحرارة وكانت مستقلة عن اتجاه التيار أو المجال المغناطيسي. لقد حيرتهم هذه الملاحظة حتى افترضوا أن انتقال المادة بين العازل والموصل الفائق يمكن أن يكون بسبب التفاعل بين حاملات الشحنة والإكسيتونات.

يعد هذا التناظر الناشئ، حيث يمكن للمادة أن تظهر سلوكًا عازلًا وفائق التوصيل، أمرًا نادرًا لم يتم ملاحظته من قبل في المعدن. إنها أشبه بخدعة سحرية يتحول فيها الشكل المشوه إلى كرة متماثلة تمامًا.

للمضي قدمًا، يخطط الباحثون لاستكشاف التطبيقات المحتملة لهذا الفهم المكتشف حديثًا للتناظر الناشئ. ومن خلال تسخير "حدة" سلوك المادة، يعتقدون أنه قد يكون من الممكن إنشاء مفاتيح في الدوائر الكمومية التي تخضع لتغيرات كبيرة في المقاومة عند تعرضها لمحفزات صغيرة.

يفتح هذا البحث الرائد آفاقًا جديدة لتطوير الأجهزة الكمومية ويمهد الطريق للتقدم التحويلي في تكنولوجيا الكم.

أسئلة وأجوبة

ما هو التماثل الناشئ؟

التناظر الناشئ هو ظاهرة تُظهر فيها المادة سلوكًا عازلًا وموصلًا فائقًا عند انخفاض درجة حرارتها. هذه الحالة الفريدة غير مسبوقة في المعادن، ويمكن أن تكون لها آثار كبيرة على الأجهزة الكمومية.

ما أهمية اكتشاف المفتاح المثالي؟

إن المفتاح المثالي، الذي ينتقل بسلاسة بين كونه عازلًا وموصلًا فائقًا، لديه القدرة على إحداث ثورة في مجال تكنولوجيا الكم. ويمكن أن يتيح تطوير أجهزة كمومية أكثر كفاءة وتنوعًا مع مجموعة واسعة من التطبيقات.

كيف تم الاكتشاف؟

تم هذا الاكتشاف من خلال مزيج من القياسات التجريبية والتحليل النظري. قام الباحثون بالتحقيق في المقاومة المغناطيسية للبرونز الأرجواني وتعاونوا مع الفيزيائيين لاقتراح واختبار نظريات تشرح السلوك المعقد للمادة.