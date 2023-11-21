اختراق الكم: البرونز الأرجواني يفتح إمكانيات جديدة للأجهزة الكمومية

حقق علماء الكم اكتشافًا رائدًا يمكن أن يحدث ثورة في تكنولوجيا الكم. حدد فريق من الباحثين من جامعة بريستول ظاهرة نادرة داخل البرونز الأرجواني يمكن أن تحمل المفتاح لإنشاء "مفتاح مثالي" في الأجهزة الكمومية. سيكون هذا المفتاح قادرًا على الانتقال بسرعة بين العازل وحالة الموصل الفائق.

البرونز الأرجواني هو معدن فريد أحادي البعد يتكون من سلاسل ذرات موصلة فردية. ووجد الباحثون أن هذه المادة تظهر حالتين إلكترونيتين متعارضتين، مما يوفر مستوى من التنوع يُعرف باسم "التناظر الناشئ". وهذا يعني أنه حتى أصغر التغييرات في المادة، مثل تحفيز الحرارة أو الضوء، يمكن أن تؤدي إلى انتقال فوري من حالة عازلة ذات موصلية صفرية إلى موصل فائق ذو موصلية غير محدودة، والعكس صحيح.

أعرب المؤلف الرئيسي نايجل هوسي، أستاذ الفيزياء في جامعة بريستول، عن سعادته بهذا الاكتشاف، قائلاً: "إنه اكتشاف مثير حقًا يمكن أن يوفر مفتاحًا مثاليًا للأجهزة الكمومية في المستقبل".

بدأت رحلة الفريق منذ 13 عامًا عندما قام اثنان من طلاب الدكتوراه، شياو فينج شو ونيك ويكهام، بقياس المقاومة المغناطيسية للبرونز الأرجواني لأول مرة. ظلت البيانات خاملة وغير منشورة حتى لقاء صدفة في عام 2017. وحضر البروفيسور هوسي ندوة للفيزيائي الدكتور بيوتر تشودزينسكي حول البرونز الأرجواني وشارك بياناته معه. وقد اقترحوا معًا تجربة أكدت نظرية تشودزينسكي.

ما يجعل هذا الاكتشاف أكثر روعة هو وجود "التناظر الناشئ" كتحولات مادية بين الحالات العازلة والموصلية الفائقة. يعد كسر التماثل، الذي يتم ملاحظته عادة في الأنظمة الإلكترونية عند التبريد، ظاهرة معروفة. ومع ذلك، فإن ظهور التماثل في المعدن مع انخفاض درجة الحرارة، كما لوحظ في البرونز الأرجواني، أمر نادر للغاية وغير مسبوق.

وقارن الدكتور تشودزينسكي هذه الظاهرة بخدعة سحرية، حيث يتحول الشكل الباهت والمشوه إلى كرة متماثلة تمامًا. ووصف البرونز الأرجواني بأنه الشكل والطبيعة نفسها بأنها الساحر.

يفتح هذا الاختراق إمكانيات جديدة لتكنولوجيا الكم. من خلال تسخير الخصائص الفريدة للبرونز الأرجواني، قد يكون من الممكن إنشاء مفاتيح في الدوائر الكمومية التي يمكن أن تخضع لتغيرات كبيرة في المقاومة مع أصغر المحفزات.

ومع البحث المستمر في البرونز الأرجواني وظاهرة التناظر الناشئة، يحمل المستقبل إمكانات هائلة لتطوير أجهزة كمومية فعالة وعالية الأداء.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو البرونز الأرجواني؟

البرونز الأرجواني هو معدن أحادي البعد يتكون من سلاسل ذرات موصلة فردية.

2. ما أهمية البحث الذي أجرته جامعة بريستول؟

وحدد البحث ظاهرة نادرة داخل البرونز الأرجواني تسمى "التناظر الناشئ" والتي يمكن أن تؤدي إلى إنشاء "مفتاح مثالي" في الأجهزة الكمومية.

3. كيف يعمل "المفتاح المثالي"؟

يمكن أن يتحول المفتاح بسرعة بين كونه عازلًا (مع موصلية صفرية) وموصل فائق (مع موصلية غير محدودة) بناءً على تغييرات صغيرة في المادة، مثل الحرارة أو الضوء.

4. من الذي قام بالاكتشاف؟

قادت البحث جامعة بريستول، مع المؤلف الرئيسي نايجل هوسي، أستاذ الفيزياء.

5. ما هي التطبيقات المحتملة لهذا الاختراق؟

يمكن أن يكون لهذا الاختراق آثار كبيرة على التكنولوجيا الكمومية، مما يتيح تطوير مفاتيح عالية الكفاءة في الدوائر الكمومية.

مصادر:

– جامعة بريستول: [www.bristol.ac.uk](https://www.bristol.ac.uk/)